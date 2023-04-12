Украинская Православная Церковь запрещена в Волынской и Ровенской областях Украины

Деятельность Украинской Православной Церкви запрещена на территории Волынской и Ровенской областей Украины, что противоречит закону. Характерно, что соответствующие решения были единогласно приняты депутатами областных советов, которые не могут не понимать незаконность своих действий, сообщает портал «Православная жизнь».

Голосование в поддержку постановления «Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и запрете деятельности Украинской Православной Церкви Московского Патриархата на территории Волынской области» состоялось на 21-й внеочередной сессии Волынского областного совета 11 апреля 2023 года. Принятие решения обеспечили 54 присутствующих избранников волынской громады.

Областной совет рекомендовал Волынской областной военной администрации расторгнуть договор аренды (пользования) на комплекс сооружений с религиозной организацией «Святогорский Успенский Зимненский ставропигиальный женский монастырь Волынской области» и соответствующие договоры с другими религиозными общинами УПЦ МП, которые пользуются храмами, являющимися памятниками архитектуры.

Органам местного самоуправления Волынской области депутаты рекомендовали способствовать изменению подчиненности религиозных общин УПЦ МП и провести инвентаризацию земельных участков, находящихся в пользовании УПЦ МП, с последующим прекращением права пользования ими.

Депутаты Ровенского областного совета на внеочередной сессии 10 апреля 2023 года поддержали запрет деятельности УПЦ МП на территории Ровенской области 55 голосами.

Был отменён ряд решений исполкома Ровенского областного совета относительно регистрации уставов религиозных общин УПЦ МП и передачи им в пользование культовых зданий.

Областной совет уже в третий раз обратится в Верховную Раду Украины с требованием немедленно принять Закон о запрете УПЦ МП. Отдельное обращение облсовет направит в органы местного самоуправления Ровенской области, чтобы те приняли решения о прекращении деятельности УПЦ МП на территории своих громад.

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