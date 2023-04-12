Сегодня мы отмечаем День космонавтики. 12 апреля 1961 г., русский летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Восток» первым облетел вокруг Земли (погиб 27 марта 1968 г.).

Тертий Иванович Филиппов родился 24 декабря 1825 года в г. Ржеве в семье аптекаря. Получив образование в тверском духовном училище, а затем на историко-филологическом факультете Московского университета, Тертий Филиппов некоторое время преподавал русскую словесность в 1-й Московской гимназии. За годы своего учительства он сблизился с кружком славянофилов, пополнив ряды авторов таких известных славянофильских журналов как «Москвитянин», «Московский сборник» и «Русская беседа», со страниц которых выступал со статьями по истории Русской Церкви допетровского периода. По мнению Филиппова, церковные Соборы и Патриаршество делали Церковь живой действенной духовной силой, обеспечивающей симфонию властей. Именно такой строй Церкви, был уверен Филиппов, наиболее соответствовал национальным особенностям Русского народа.

В 1856 г. как специалиста по фольклору Морское министерство командировало Т. Филиппова на Дон и Азовское море для исследования быта, нравов и обычаев местного населения. Подобное поручение от моряков было не случайно: после поражения в крымской войне России было запрещено иметь на Черном море военный флот. Однако русское морское командование было готово в случае необходимости быстро вооружить торговые суда и мобилизовать жителей черноморских губерний в возрождающийся флот. Поручение пришлось по вкусу Филиппову, можно было изучать фольклор и при этом служить Отечеству.

Позднее Филиппов стал чиновником по особым поручениям при обер-прокуроре Св. Синода графе Д.А.Толстом, занимаясь делами восточных Церквей и духовно-учебными заведениями. В этом качестве Филиппов не только оказал большую помощь балканским и ближневосточным православным народам, но и установил контакты с дохалкидонскими восточными Церквями, существовавшими в крайнем угнетении в Османской империи и Персии.

В 1864 г. Филиппов перешел на службу в Государственный контроль, в котором прослужил до конца своих дней. В 1883 г. он стал сенатором и в 1889 г. — государственным контролером. Однако, несмотря на занятость по службе, Филиппов продолжал активно печататься в различных изданиях национального направления, в частности в «Русском вестнике» М.Н.Каткова и в «Гражданине» князя В.П.Мещерского. Помимо того, являясь прекрасным знатоком греческого языка и творений Отцов Церкви, Филиппов по праву имел репутацию авторитетного богослова. Филиппов высказывал мысль о созыве Поместного Собора Русской Церкви, о снятии всех ограничений со старообрядцев и о восстановлении Патриаршества. Скончался Т. И. Филиппов 30 марта 1899 г.

Сегодня мы также вспоминаем знаменитого русского певца Федора Ивановича Шаляпина, скончавшегося 12 апреля 1938 года. Он родился 13 февраля 1873 г. в Казани. После окончания местного приходского училища, Шаляпин некоторое время работал писцом, а в свободное от работы время пел в церковном слободском хоре. В 1890 г. он устроился в уфимскую оперную труппу, затем присоединился к малороссийской бродячей труппе. Объехав города Урала и Поволжья, труппа отправилась в Баку. Здесь в 1892 г. Шаляпин вступил во французскую труппу Лассаля. Однако вскоре труппа эта распалась, и Шаляпину пришлось перебиваться случайными заработками. К счастью, им заинтересовался знаменитый тифлисский учитель пения Усатов, который взялся учить Шаляпина.

В 1893 г. Шаляпин впервые попал на профессиональную сцену — в Тифлисский оперный театр. А уже в 1895 г. им заинтересовалась дирекция столичного Мариинского театра. В скором времени выдающийся голос певца (бас) сделал его любимцем столичной публики. А исполненные им партии Ивана Сусанина в опере Глинки «Жизнь за Царя» и Царя Иоанна Грозного в «Псковитянке» и Варяжского гостя в «Садко» Римского-Корсакова принесли Шаляпину всероссийскую известность. Критики писали о том, что явление Шаляпина символизирует собой завершение длительного процесса создания национальной оперы. А после выступлений в Европе к певцу пришла и мировая слава.

В годы Первой мировой войны гастроли Шаляпина прекратились. Очень часто он давал безвозмездные концерты в пользу раненых. После революции он вернулся в Мариинский театр, получил звание народного артиста и фактически стал его художественным руководителем. Однако в 1922 г. выехав на гастроли в Париж, Шаляпин больше в Россию не вернулся, предпочтя остаться во Франции. В 1938 г. он заболел лейкемией, от которой и скончался.

Русская линия