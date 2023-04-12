Фанар выдвигает жёсткие требования македонцам по автокефалии Охридской архиепископии
Константинопольский Патриарх Варфоломея заявил, что выдаст свой Томос Македонской Церкви только «при определённых условиях»…
Константинопольский Патриархат только «при определённых условиях» готов предоставить автокефалию Македонской Православной Церкви — Охридской архиепископии, заявил Константинопольский Патриарх Варфоломей 9 апреля 2023 года, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на портал Orthodox Times.
«Вселенский Патриархат снова, как и много раз в подобных ситуациях в ходе истории, сделал шаг для восстановления общения с этими братьями, христианами из Северной Македонии, для того, чтобы ввести их в общение с остальным православным миром. Это произошло 9 мая 2022 года», — сказал глава Фанара во время богослужения на праздник Входа Господня в Иерусалим.
«А сейчас, — продолжил Патриарх Варфоломей, — мы находимся на этапе подготовки предоставления этой Церкви — при определённых условиях — статуса автокефалии. Мы на верном пути, переговоры продолжаются».
Какие это условия, глава Константинопольского Патриархата раскрывать не стал, однако, нельзя исключать, что речь идёт не только о названии Македонской Церкви (греки категорически против упоминания в наименовании слова «македонская»), но и о неких особых правах Фанара, которые должны признать македонцы. Таким образом Патриарх Варфоломей хочет создать вокруг себя череду зависимых Церквей в духе раскольников из «ПЦУ» и тем самым начать «силой руководить всем православным миром».
Пока же это ему не удаётся — македонцы намерены отстаивать своё право на полную независимость и автокефалии без всяких условий, а потому переговоры не просто «продолжаются», как сказал Патриарх Варфоломей, а уже порядком затянулись и неизвестно, чем и когда закончатся.
Характерно, что к настоящему времени автокефальный статус Македонской Церкви и Томос об автокефалии, выданный Сербским Патриархатом, признали Русская, Болгарская и Румынская Церкви, а также Церковь Чешских земель и Словакии. Это, очевидно, придаёт сил македонцам в переговорах с Фанаром, и очень раздражает Патриарха Варфоломея.
Выражая своё недовольство по этому поводу, глава Фанара указал, что есть «другие Церкви-сестры, которые не соблюдают канонический порядок, не уважают православное предание и пытаются привнести новый дух в православную экклезиологию и православное каноническое право».
Таким образом, македонский вопрос имеет крайне важное значение — если Фанару не удастся сломить Скопье, то легализация «особых прав» Патриарха Варфоломея в православном мире останется только его мечтой и не более того.
Это не означает, что глава Фанара успокоиться и больше не будет произвольно вмешиваться в дела других Поместных Церквей и по своему усмотрению вносить разлад и раскол в их жизнь, однако никакой поддержки и оправдания со стороны других Поместных Церквей его притязаниям на титул «восточного папы Римского» не будет.
Фанар выдвигает жёсткие требования македонцам по автокефалии Охридской архиепископии Константинопольский Патриарх Варфоломея заявил, что выдаст свой Томос Македонской Церкви только «при определённых условиях»...