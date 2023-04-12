Константинопольский Патриархат только «при определённых условиях» готов предоставить автокефалию Македонской Православной Церкви — Охридской архиепископии, заявил Константинопольский Патриарх Варфоломей 9 апреля 2023 года, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на портал Orthodox Times.

«Вселенский Патриархат снова, как и много раз в подобных ситуациях в ходе истории, сделал шаг для восстановления общения с этими братьями, христианами из Северной Македонии, для того, чтобы ввести их в общение с остальным православным миром. Это произошло 9 мая 2022 года», — сказал глава Фанара во время богослужения на праздник Входа Господня в Иерусалим.

«А сейчас, — продолжил Патриарх Варфоломей, — мы находимся на этапе подготовки предоставления этой Церкви — при определённых условиях — статуса автокефалии. Мы на верном пути, переговоры продолжаются».

Какие это условия, глава Константинопольского Патриархата раскрывать не стал, однако, нельзя исключать, что речь идёт не только о названии Македонской Церкви (греки категорически против упоминания в наименовании слова «македонская»), но и о неких особых правах Фанара, которые должны признать македонцы. Таким образом Патриарх Варфоломей хочет создать вокруг себя череду зависимых Церквей в духе раскольников из «ПЦУ» и тем самым начать «силой руководить всем православным миром».

Пока же это ему не удаётся — македонцы намерены отстаивать своё право на полную независимость и автокефалии без всяких условий, а потому переговоры не просто «продолжаются», как сказал Патриарх Варфоломей, а уже порядком затянулись и неизвестно, чем и когда закончатся.

Характерно, что к настоящему времени автокефальный статус Македонской Церкви и Томос об автокефалии, выданный Сербским Патриархатом, признали Русская, Болгарская и Румынская Церкви, а также Церковь Чешских земель и Словакии. Это, очевидно, придаёт сил македонцам в переговорах с Фанаром, и очень раздражает Патриарха Варфоломея.

Выражая своё недовольство по этому поводу, глава Фанара указал, что есть «другие Церкви-сестры, которые не соблюдают канонический порядок, не уважают православное предание и пытаются привнести новый дух в православную экклезиологию и православное каноническое право».

Таким образом, македонский вопрос имеет крайне важное значение — если Фанару не удастся сломить Скопье, то легализация «особых прав» Патриарха Варфоломея в православном мире останется только его мечтой и не более того.

Это не означает, что глава Фанара успокоиться и больше не будет произвольно вмешиваться в дела других Поместных Церквей и по своему усмотрению вносить разлад и раскол в их жизнь, однако никакой поддержки и оправдания со стороны других Поместных Церквей его притязаниям на титул «восточного папы Римского» не будет.

Русская линия