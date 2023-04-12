Русская линия
Сводка новостей от 12 апреля 2023

Карл III вступил в конфликт с Англиканской церковью из-за своего экуменизма
Английский король потребовал, чтобы на церемонии его коронации читали молитвы не только христиане, но и мусульмане, индуисты и иудеи…

Английский король Карл IIIКороль Великобритании Карл III и духовенство Англиканской церкви имеют разные взгляды на то, каким образом должна быть организована его коронация. Как сообщила в воскресенье со ссылкой на источники газета The Mail on Sunday, монарх хочет, чтобы в церемонии более активное участие принимали представители других вероисповеданий, а это противоречит традиции, сообщает ТАСС.

Карл III выступает за участие в церемонии мусульман, индуистов и иудеи, которые наравне с христианами имели бы возможность зачитать свои молитвы во время торжественной церемонии в Вестминстерском аббатстве. В статье подчёркивается, что в результате возникших разногласий было принято решение отложить публикацию регламента коронации, до которой остаётся всего четыре недели.

Как отметила газета, занятая Карлом III позиция подтверждает его слова, произнесённые около 30 лет назад, о том, что он хочет быть защитником всех религий, а не только англиканства. Титул защитника веры, под которой подразумевается Англиканская церковь, носили все английские монархи на протяжении почти 500 лет со времен короля Генриха VIII, правившего с 1509 по 1547 годы и спровоцировавшего Реформацию.

В то же время духовные руководители Церкви Англии отмечают, что коронация является сугубо «англиканской церемонией». Предполагается, что в качестве компромисса Карл III может провести отдельную церемонию с участием представителей других религий.

Русская линия

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Карл III вступил в конфликт с Англиканской церковью из-за своего экуменизма
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