Никита Михалков: Мигранты — это очень серьёзная сила внутри страны, которая может быть направлена против государства

Известный российский режиссёр Никита Михалков в очередной телепередаче «Бесогон» коснулся темы мигрантов из Средней Азии, указав на опасность, которая исходит от приезжих, не желающих принимать традиции русского народа.

Для России это действительно проблема, так как национальные диаспоры представляют собой силу, которая может быть направлена против нашей страны, указывает телеканал «Царьград».

Никита Михалков привёл простые примеры. Например, женщина из Донбасса, которая переехала вместе с семьёй в Россию ещё в 2014 году, долгое время не могла устроиться на работу. Она хотела пойти на завод, но там ей сначала пообещали, что перезвонят, а затем сказали, что «вакансия занята». Позднее женщина узнала, что руководство завода не желает брать на работу приезжих из Донбасса. И это при том, что у женщины есть гражданство России.

По сути, отказать ей в работе — это всё равно, что отказать любому гражданину России, который приехал в другую область и желает в ней работать.

И для сравнения: толпы мигрантов, которых на работу берут весьма охотно. При том, что они и по-русски то порой едва говорят, не знают русскую культуру, а нашу страну в большинстве своём не уважают, что становится очевидно, если посмотреть сводки преступлений.

«Посмотрите, какая возникает несправедливость. Человек, который приезжает в нашу страну, и получает гражданство, он же получает и все права, которые имеет гражданин нашей страны. Но получается, что права-то он имеет, а обязанности — они размыты», — отметил Никита Михалков.

В связи с этим известный режиссёр предлагает российским властям перенимать опыт евреев, которые переезжая в Израиль, обязаны отслужить в армии.

«Возьмите хотя бы Израиль. В этой стране жизни молодого мигранта, приехавшего в страну, уделяется очень большое внимание. И не возникает мысли, „а почему это я должен, а я не хочу“, и так далее. Нет. Ты захотел приехать — ты должен принимать эти законы. А значит, если по закон ты должен отслужить — ты должен отслужить. По-другому никак», — подчеркнул Н. Михалков.

Режиссёр обратил внимание, что неподконтрольная миграция крайне опасна для России. «Это очень серьёзная сила внутри страны, которая может быть направлена против страны. Мало того, она не возникает из ниоткуда. Это результат школьного обучения в тех странах, откуда приезжают к нам мигранты», — уточнил Михалков.

Так, только за 2022-й год на 10% выросло число тяжких преступлений, совершённых мигрантами. Притом, эти показатели преступности среди мигрантов стали самыми высокими за последние пять лет. Цифры не взяты с потолка — это официальный отчёт СК России.

Русская линия