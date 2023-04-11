Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных и вводит электронные повестки, что ставит крест на попытках некоторых россиян избежать вручения повестки под роспись. Отныне бегать никто ни за кем не будет, и военнообязанные сами должны будут являться в военкомат после рассылки электронных повесток, сообщает РИА Новости.

«Реестр воинского учёта формируется военными комиссариатами в порядке, установленном правительством Российской Федерации, в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса», — говорится в документе.

Из него также следует, что электронные повестки будут дублировать бумажные. Их могут направлять военнообязанным в письменной форме под расписку или заказным письмом с уведомлением о вручении. Электронная повестка будет считаться вручённой с момента размещения в личном кабинете.

Причём если повестка не считается вручённой в письменной или электронной форме, она всё равно будет считаться таковой по истечении семи дней с даты её размещения в реестре повесток. «В повестках должны быть указаны правовые последствия невыполнения гражданами изложенных в них требований», — отмечается в законопроекте.

Например, уклонистам, не явившимся в военкомат в течение 20 дней после публикации повестки в реестре, грозит ограничение права на управление транспортным средством, запрет на оформление недвижимости, а также выезд за границу.

Оперативные сведения в военкоматы о военнообязанном отныне будут передавать все государственные органы, начиная с налоговой службы и заканчивая медицинскими учреждениями. Так что скрыться от службы в армии теперь станет очень проблематично.

Первое чтение законопроект прошёл в апреле 2018 года, второе — в феврале 2022-го. На прошлой неделе его вернули в процедуру второго чтения.

По словам главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова, создание единой базы данных позволит минимизировать количество вызовов в военкомат для уточнения данных воинского учёта, саму систему сделает прозрачной, а сведения актуальными. Кроме того, многие операции станут проводиться без обязательного личного присутствия военнообязанного — например, первичная постановка на учёт или зачислении в запас. Однако медкомиссия и профессиональный отбор возможны только в результате личной явки.

В соцсетях гадают, с чем связана такая срочность принятия данного закона. Одни указывают, что недавняя мобилизация выявила полную несостоятельность нынешнего делопроизводства в военкоматах, и реформа здесь давно напрашивалась, другие предполагают, что Россия готовится к затяжным военным действиями на Украине, а третьи говорят, что Кремль страхуется на случай возможного конфликта с НАТО.

В любом случае, нынешняя система делает призыв в армию куда более прозрачным и справедливым, сводя на минимум возможность тех малодушных россиян, которые бегают от вручения повесток, не желая исполнять свой воинский долг, в то время, как кто-то другой тянет эту полную скорбей военную лямку.

Русская линия