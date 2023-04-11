Пасхальные поздравления направил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл главам инославных Церквей, в которых праздник Воскресения Христова отмечается 9 апреля 2023 года, сообщает Патриархия.Ru.

В частности, в числе адресатов посланий: Папа Римский Франциск; Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II; Католикос-Патриарх Ассирийской Церкви Востока Map Ава III Ройел; Маронитский Патриарх Антиохийский и всего Востока Бешара Бутрос, кардинал ар-Раи; Католикос Востока, Митрополит Маланкарский Василий Мар Фома Матфей III; Католикос Киликийский Арам I.

В поздравлении говорится:

«Сердечно поздравляя с праздником Святой Пасхи, обращаю к Вам слова жизнеутверждающего приветствия:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Победа над смертью увенчала спасительную жертву Господа Иисуса: исполнилось все написанное в законе Моисеевом, и в пророках, и псалмах о Нем (Лк. 24:44). Радуясь об этом дивном чуде, мы веруем, что как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут (1 Кор. 15:22). Это упование наполняет наше бытие подлинным смыслом, дает силы с любовью заботиться о нашей пастве и стремиться к утверждению мира и справедливым отношениям между странами и народами.

Желаю Вам доброго здравия, мира душевного и помощи Божией в совершаемом Вами служении.

С любовью о Господе Воскресшем,

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ"

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