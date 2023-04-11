Владыка был избит прямо у Епархиального управления. Однако, полиция, которую вызвали на место происшествия, отказалась задерживать нападавшего…

10 апреля 2023 года в Черновцах неизвестный злоумышленник избил епископа Ивано-Франковского и Коломыйского Никиту и находившего рядом его несовершеннолетнего иподьякона, сообщает СПЖ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.

Преступление было совершено у входа в Николаевский храм УПЦ на улице Сагайдачного. Красная «Мазда» (её номера зафиксированы) сначала медленно проехала мимо епископа, который возвращался в Епархиальное управление с двумя иподиаконами, а затем вернулась обратно — очевидно, злоумышленник узнал архиерея.

Машина остановилась, из неё вышел мужчина спортивного телосложения, который неожиданно напал на архиерея и ударил его кулаком наотмашь в лицо. Досталось и одному из молодых иподиаконов.

Нападавший не испугался того, что будет вызвана полиция — он заявил, что «знает всех в СБУ», и ему «ничего не будет». Пока свидетели ожидали приезда полицейских, он снял с автомобиля госномер и спрятал его в багажник (это зафиксировано на видео).

В епархиальной пресс-службе отметили, что даже после приезда патрульных злоумышленник продолжал угрожать владыке расправой и снова устроил драку.

Полиция, которую вызвали на место происшествия, преступника не задержала и, несмотря на просьбы свидетелей, не провела его освидетельствования на алкогольное или наркотическое опьянение.

Позднее, когда информация о нападении наделала много шума в СМИ, пресс-секретарша полиции Черновицкой области Каролина Марышева всё же заявила, что полицейские начали расследование правонарушения по статье «хулиганство». По её словам, следователи выясняют обстоятельства конфликта, но «речь о разжигании религиозной розни пока не идёт».

Очевидно, что данное дело вскоре будет закрыто, поскольку украинские власти сами призывают украинцев к расправе над УПЦ и её духовенством.

Русская линия