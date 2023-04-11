В Госдепе США заявили, что ничего не знают о нападениях на храмы и прихожан Украинской Православной Церкви…

Заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель на просьбу прокомментировать нападения на храмы и прихожан канонической Украинской Православной Церкви лицемерно заявил, что ему ничего об этом неизвестно, сообщает РИА Новости.

«Я не видел этих сообщений, поэтому не могу о них говорить. Но мы будем рады проверить и вернуться к вам», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости в ходе регулярного брифинга для СМИ.

Накануне в УПЦ сообщили, что сторонники раскольнической структуры «Православная церковь Украины» снова пытаются силой захватить собор в городе Каменец-Подольский. По информации «Союза православных журналистов», одна из прихожанок была госпитализирована после того, как сторонники ПЦУ толкнули её. В субботу у стен собора около 100 человек, которые стояли на улице и не имели никакого отношения ни к собору, ни к канонической Украинской Православной Церкви, «голосовали» за то, чтобы собор «перешел» от УПЦ к ПЦУ.

За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на её связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесён законопроект о её фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить «контрразведывательные мероприятия» — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств «антиукраинской деятельности».

Однако в США делают вид, что ничего этого не происходит. И причина такой лицемерной слепоты Вашингтона проста — именно американский Госдеп курирует на Украине уничтожение канонической Украинской Православной Церкви, входящей в состав Русской Православной Церкви. Американцам не нужна Украинская Церковь, которая духовно связана с Московским Патриархатом, а потому нет никаких сомнений, что гонения на УПЦ продолжатся, а чиновники США по-прежнему будут заявлять, что они ничего об этом не знают.

Для Кремля же такое развитие событий отчасти лишь на руку — теперь начатая Россией специальная военная операция на Украине имеет куда больше оснований, чем в феврале 2022 года, и нет никаких сомнений, что в российском обществе отныне будет только расти убеждённость в том, что её нужно продолжать до победного конца.

Защита православных святынь и гонимых единоверцев — это то, что Русская армия делала в своей истории неоднократно, будь то болгары, греки или сербы. А потому гонения на УПЦ — это большая ошибка Зеленского и его кураторов из США, которые своими действиями лишь ещё больше раскалывают Украину, ввергая её в пучину религиозной войны. А как известно, «всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит» (Мф. 12:25).

Русская линия