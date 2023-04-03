2 апреля 2023 года глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в своём Телеграм-канале сообщил, что после нескольких месяцев боёв Россия смогла вернуть себе древний русский город Бахмут, украинские военные отошли в западную часть города, оставив его центральные районы.

«Мы водрузили российский флаг с надписью „Владлену Татарскому добрая память“ и флаг ЧВК „Вагнер“ на городской администрации Бахмута. Юридически Бахмут взят. В западных районах сосредоточен противник», — сообщил он.

Бахмут был основан при Царе Иване Грозном в 1571 году как пограничная «Бахмутовская сторожа», позже превратившаяся в укреплённую слободку. Именно тогда русский царь для отпора крымским татарам и защиты южного рубежа Русского государства приказал создавать пограничные сторожи по рекам Айдар и Северский Донец, сообщает «Википедия».

В 1701 году Государь Пётр I приказал построить на Бахмуте крепость и переименовать в острог. В 1701 году государство стало брать налог за добычу соли из озёр, а Бахмутские солеварни было приказано передать в казну. Охрану Бахмутских соляных разработок, как и добычу соли для казны, государство поручило бахмутским, торским и маяцким казакам, которые организационно были объединены в Бахмутскую казачью кампанию. Существовала даже специальная должность «соляного атамана», который получал «Инструкции» от правительства и Соляной Конторы.

30 сентября 1732 года в городе была построена и освящена Покровская церковь.

С 1750 года стены Бахмутской крепости уже стали — «в виде венчатых стен 18 фут и более высоты». По Табели крепостей 1764 года гарнизон состоял в мирное время из 1 батальона пехоты, а в военное — до 2500 пехоты и 150 конников, а по артиллерийской Ведомости крепостей 1765 года Бахмут имел 60 пушек и 16 мортир.

В середине XVIII века Бахмут стал административным центром Славяносербии.

В 1783 году Бахмут назначен уездным посёлком Екатеринославской губернии.

В 1897 году в городе жили 19 316 человек. После постройки в конце 1870-х годов железной дороги Харьков—Бахмут—Попасная в посёлке появились предприятия по производству гипса, черепицы, соды.

К 1900 году в городе насчитывалось 76 небольших промышленных предприятий, в которых работало 1078 трудящихся, а также четыре соляных рудника (874 рабочих), входивших в Бахмутский соляной синдикат. В начале XX века стала развиваться металлообработка.

К 1913 году в Бахмуте проживало 28 тыс. человек, имелись две больницы на 210 коек, четыре средних и два профессиональных учебных заведения, шесть одноклассных училищ, четыре церковно-приходские школы, частная библиотека. В 1875 году проведён водопровод, в 1900 году замощены улицы.

12 сентября 1924 года город переименован в Артёмовск по псевдониму «Артём» советского партийного и государственного деятеля Фёдора Сергеева. Одновременно были переименованы станция Бахмут в Станцию Артёмовск и Бахмутский округ в Артёмовский округ.

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