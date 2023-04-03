Адвокат, писатель и телеведущий Павел Астахов рассказывает и реконструирует историю библейских Содома и Гоморры. Названия этих городов стали уже нарицательными, попытки найти их следы не прекращаются уже четыре тысячи лет, однако авторы фильма, предприняв уникальное путешествие, ведут собственное расследование этой ветхозаветной истории. Избегая упрощённого толкования, они повествуют зрителям о том, что именно происходило на древней земле во времена Авраама и Лота. Известные авторитетные эксперты — историки, богословы, археологи и искусствоведы — помогают воссоздать и правильно понять Библейскую историю, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

Автор и съёмочная группа исследовали все существующие на сегодняшний день в мире версии нахождения греховных городов и причины их гибели. Были проведены уникальные съёмки на месте Библейской катастрофы, в районах древних захоронений, на дне Мертвого моря, в соляных пещерах, на развалинах древнейших поселений человека.

Изучая останки древних городов и цивилизаций, сопоставляя библейские тексты с днём сегодняшним, у кинодокументалистов невольно напрашивалась ассоциации с современным миром. Фильм показывает картину нынешнего падения нравов: жестокосердия, разврата и алчности «общества потребления». Содом и Гоморра, будучи уничтожены божественным огнём много веков назад, возрождаются в веке 21-м в душах многих людей, отошедших от Бога.

Фильм-расследование, фильм-откровение, фильм-напоминание о бренности человека перед Богом заставляет по-новому переосмыслить традиционные вопросы, задаваемые человеком самому себе.

Специальная экранная версия фильма продолжительностью 1 час 30 минут будет показана в Екатеринбурге 9 апреля в 15:00 в МТС Live Холле (Бульвар ЭКСПО, 2 а).

В премьерном показе фильма в Екатеринбурге примут участие: режиссер Арман Ордян, автор сценария Александр Фёдоров, продюсер Светлана Астахова, автор и ведущий Павел Астахов.

Русская линия