3 апреля 2023 года группа депутатов Украины зарегистрировала в парламенте проект постановления «Об обращении Верховной Рады Украины в Кабинет Министров о расторжении с Украинской Православной Церковью Московского Патриархата договора аренды комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры», сообщает СПЖ.

Инициаторы проекта — Никита Потураев, Николай Княжицкий, Евгения Кравчук, Ростислав Павленко, Оксана Савчук и ещё три десятка парламентариев.

На сайте Верховной Рады текст документа пока не опубликован.

Ранее, 22 марта 2023 года, Тернопольский облсовет проголосовал за обращение к премьер-министру и Минкульту с требованием расторгнуть договор с УПЦ о пользовании Почаевской лаврой.

28 марта «синод» «ПЦУ» учредил религиозную организацию под названием «Почаевская Свято-Успенская Лавра Тернопольской епархии Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)».

Сейчас украинские власти стремятся силой выгнать монахов из Киево-Печерской лавры. Очевидно, что как только им это удастся, они приступят к изгнанию монашествующих и из Почаевской обители.

Здесь нельзя не заметить, что пророчества о том, что два этих монастыря будут поруганы и захвачены раскольниками, на Донбассе стали распространяться ещё в далёком 2014 году. При этом среди монахов распространялось предание, что спустя полгода после захвата Лавр, Господь Сам вступится за верующих и призовёт к ответу их гонителей.

Бог весть, насколько верны эти пророчества, но то, что каждый из нас рано или поздно даст ответ за свои деяния на Страшном Суде Божием, нет никаких сомнений. Горе тем безумцам, кто смеет гнать Церковь Христову и сам собирает себе на голову горящие уголья. Участи таковых можно только страшиться.

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