1 апреля в 7:30 утра сотрудники Службы безопасности Украины сообщили наместнику Киево-Печерской ларвы митрополиту Вышгородскому Павлу о подозрении по ст. 161 и ст. 436−2 Уголовного кодекса. К обеду владыку вызвали на допрос, после чего должен был решаться вопрос об избрании меры пресечения в Шевченковском суде Киева.

Во время судебного заседания владыке стало плохо из-за повышенного сахара в крови, и судья принял решение о переносе заседания на 3 апреля 2023 года. Однако, после объявления перерыва до понедельника суд неожиданно переназначил судебное заседание на вечер того же дня, и митрополит Павел был принудительно доставлен в суд из больницы.

По итогу архипастырю была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Ходатайство прокуратуры о запрете записей публичных видео и их публикации суд отклонил.

Также суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты митрополита Павла о посещении богослужений в Киево-Печерской Лавре.

Адвокат владыки сообщил, что «принято решение, что подзащитный, вопреки своему здоровью, наденет браслет. В дальнейшем будут собраны все медицинские документы, и мы будем обращаться в суд, чтобы изменить в части браслета меру пресечения».

Продолжается досудебное расследование.

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