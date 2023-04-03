Украинские власти, пытающиеся силой изгнать монашествующих из Киево-Печерской лавры, хотят запугать и заставить замолчать наместника Лавры…
1 апреля в 7:30 утра сотрудники Службы безопасности Украины сообщили наместнику Киево-Печерской ларвы митрополиту Вышгородскому Павлу о подозрении по ст. 161 и ст. 436−2 Уголовного кодекса. К обеду владыку вызвали на допрос, после чего должен был решаться вопрос об избрании меры пресечения в Шевченковском суде Киева.
Во время судебного заседания владыке стало плохо из-за повышенного сахара в крови, и судья принял решение о переносе заседания на 3 апреля 2023 года. Однако, после объявления перерыва до понедельника суд неожиданно переназначил судебное заседание на вечер того же дня, и митрополит Павел был принудительно доставлен в суд из больницы.
По итогу архипастырю была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Ходатайство прокуратуры о запрете записей публичных видео и их публикации суд отклонил.
Также суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты митрополита Павла о посещении богослужений в Киево-Печерской Лавре.
Адвокат владыки сообщил, что «принято решение, что подзащитный, вопреки своему здоровью, наденет браслет. В дальнейшем будут собраны все медицинские документы, и мы будем обращаться в суд, чтобы изменить в части браслета меру пресечения».