Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества погибшего 2 апреля 2023 года военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского), сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.

«За мужествo и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Фoмина Максима Юрьевича (Владлена Татарского) — военного корреспондента (посмертно)», — говорится в указе.

Журналист погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где проходил его творческий вечер. Ранения получили более 30 человек.

В информационном центре Национального антитеррористического комитета заявили, что теракт был спланирован спецслужбами Украины.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также выразил соболезнования в связи с террористическим актом, в результате которого погиб военный журналист, сообщает Патриархия.Ru.

«С большой скорбью узнал о террористическом акте, совершенном в моем родном городе Санкт-Петербурге.

В результате злодеяния погиб военный журналист Максим Фомин, известный как Владлен Татарский, и пострадали десятки людей, многие из которых находятся сейчас в больницах в тяжелом состоянии.

В непростое время испытаний мы призваны быть едиными и сплоченными перед лицом угрозы, исходящей от террористов, которые стремятся посеять в нашем обществе страх и разделения. Именно таковы подлинные намерения человекоубийцы от начала и отца лжи (Ин. 8:44), который, желая лишь умножения зла и страданий, руководит сегодня и действиями безбожников, предпринимающих в эти дни попытки захватить сердце Святой Руси — Киево-Печерскую лавру, и теми, кто убивает мирных жителей в российских регионах.

Молюсь Милостивому Господу, дабы Он сохранил всех нас в трезвомыслии и бодрости духа, благословил и укрепил силы всех, кто ныне мужественно сражается ради утверждения мира, добра и справедливости.

Христос Спаситель да учинит в селениях праведных новопреставленного раба Своего Максима, который старался жить с искренней верой и упованием на премудрый Промысл Божий. Да простит Человеколюбивый Господь ему всякое прегрешение и утешит его близких в постигшей их утрате, всем же пострадавшим да ниспошлет скорейшее исцеление".

У Максима Фомина осталась жена и трое детей. Он стал второй жертвой террористов из украинских спецслужб. Ранее в Подмосковье была взорвана машина с Дарьей Дугиной. За это преступление так никто и не понёс наказания. А, как известно, безнаказанность порождает новые преступления.

Русская линия