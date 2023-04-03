Представители Константинопольского Патриархата предлагали такой вариант ещё летом 2022 года, заявил ктитор УПЦ…

Отнятую у Украинской Православной Церкви Киево-Печерскую Лавру могут передать в прямое подчинение Патриарху Константинопольскому Варфоломею, «который и затеял религиозную смуту на Украине». Об этом написал в статье на своей странице в соцсети экс-депутат Верховной Рады Украины, бизнесмен, меценат и ктитор УПЦ протодиакон Вадим Новинский.

«По имеющейся информации, власть рассматривает возможность передачи незаконно отнятой Лавры в прямое подчинение Патриарха Варфоломея. Летом 2022 года его представители уже неформально предлагали УПЦ добровольно передать под управление Константинопольского Патриархата Киево-Печерскую Лавру и Киевскую духовную академию», — написал Вадим Новинский.

Он отметил, что сейчас в поддержку Украинской Православной Церкви выступают многие иерархи Поместных Православных Церквей, но Вселенский Патриарх молчит.

«Патриарх Варфоломей молчит и его молчание красноречиво свидетельствует о вовлечении в конфликт», — написал Вадим Новинский.

Русская линия