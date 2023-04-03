Священный Синод Македонской Православной Церкви — Охридской Архиепископии принял решение не признавать украинских раскольников и не сослужить с архиереями, монахами и клириками «Православной церкви Украины», сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на македонский информационный портал Religija.mk.

На портале опубликован итоговый документ, принятый на заседании Синода в составе Архиепископа Охридского и Македонского Стефана, митрополита Преспанского и Пелагонийского Петра и митрополита Дебарского и Кичевского Тимофея.

«Священный Архиерейский Синод Македонской Православной Церкви — Охридской Архиепископии (МПЦ-ОА) на своём очередном заседании, состоявшемся 28 марта 2023 года, рассмотрел вопрос о литургическом общении с Православной Церковью Украины (ПЦУ). После обстоятельного обсуждения принято следующее решение: не сослужить с иерархией „Православной Церкви Украины“, до окончательного разрешения вопроса о её статусе во всей полноте Православия», — говорится в документе.

В постановлении отмечается, что епархиальные архиереи должны проинформировать о решении Синода приходское духовенство и мирян.

В свете того, что Константинопольский Патриарх Варфоломей совсем недавно отказался ехать в Северную Македонию и до сих пор медлит с изданием своего Томаса об автокефалии Македонской Церкви, решение македонцев не признавать украинских раскольников, курируемых Фанаром, можно рассматривать, как ответ на действия Константинопольского Патриархата, который пытается урезать независимость Македонской Церкви по примеру Томаса, выданного «ПЦУ».

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