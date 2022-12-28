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Сводка новостей от 28 декабря 2022

«Во внимание к вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе»
Святейший Патриарх Кирилл вручил А.С. Кончаловскому орден преподобного Андрея Иконописца…

Святейший Патриарх Кирилл вручил А.С. Кончаловскому орден преподобного Андрея Иконописца26 декабря 2022 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с режиссером театра и кино, президентом киноакадемии «Ника» Андреем Сергеевичем Кончаловским.

Во внимание к вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе и в связи с 85-летием со дня рождения Предстоятель Русской Православной Церкви наградил А.С. Кончаловского орденом преподобного Андрея Иконописца I степени, сообщает Патриархия.Ru.

«Благодарю Вас, Андрей Сергеевич, за Ваше удивительно сильное воздействие на наш культурный социум, за Ваше продвижение добрых и правильных мыслей и идей, замечательных художественных образов», — сказал Святейший Владыка, вручая награду.

По словам Его Святейшества, творчество А.С. Кончаловского служит делу утверждения подлинных нравственных и духовных ценностей.

«Высокая культура и высокое искусство не могут быть оторваны от этих высоких ценностей, — подчеркнул Святейший Патриарх. — Если оно отрывается, то перестает быть высоким. Мы не судим, у каждого свои вкусы, предпочтения, но о высоте такого творчества говорить не приходится. Высота только по вертикали, а там, на самом верху, Бог. И чем выше человек в своем творчестве приближается к Богу, тем сильнее его воздействие на души людей».

«В Вашем творчестве содержится эта вертикаль. И в Вашей личности: Вы любите Родину, и Вы утверждаете те истины, которые для людей очень и очень важны», — отметил Святейший Владыка, обращаясь к гостю.

В ответном слове А.С. Кончаловский, поблагодарив Предстоятеля Русской Церкви за высокую награду, в частности, сказал: «Я вспоминаю фразу Иеремии очень часто: если можешь извлечь из ничтожного драгоценное, тогда ты будешь как уста Мои (см. Иер. 15:19). Поэтому в общем-то искусство, если оно есть, это — увидеть невидимое за видимым».

В свою очередь Святейший Патриарх Кирилл напомнил, что выдающийся иерарх XIX века митрополит Филарет (Дроздов) в своем Катихизисе, который является замечательным памятником русского православного богословия и по сей день изучается в семинариях, на вопрос, что есть вера, цитирует апостола Павла: Вера есть уповаемых извещение, обличение вещей невидимых (см. Евр 11:1), после чего дает пояснение, что вера есть уверенность в невидимом как в видимом, а также в том, что желаемое и ожидаемое есть настоящее.

«Точно святитель передал, что такое вера. И в каком-то смысле без этого и творчество невозможно», — добавил Святейший Владыка.

А.С. Кончаловский отметил, что без веры «кончается искусство, оно выдыхается». «Что такое вера для меня? Это ведь не права — это обязанности. Если нет обязанностей — а сейчас настолько в мире борются за права, что забывают об обязанностях, а без обязанностей культура кончается», — сказал режиссер.

В завершение встречи А.С. Кончаловский преподнес в подарок Его Святейшеству одну из своих книг.

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