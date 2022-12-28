Сегодня мы вспоминаем замечательного русского поэта Сергея Александровича Есенина, убитого в 1925 году. Он родился 3 октября (21 сентября) 1895 г. в селе Константиново Рязанской губернии в зажиточной крестьянской семье. Его отец, Александр Никитич, вышел из крестьянского сословия, перебрался в Москву и стал приказчиком купца. Мать, Татьяна Федоровна Титова, также уходила в город на заработки. Воспитывал мальчика дед Федор Андреевич Титов.

В 1904 г. Есенина отдали в Константиновское земское училище, которое он закончил в 1909-м с похвальным листом, а затем отправили в закрытую церковно-учительскую школу в большом торговом селе Спас-Клепики. Именно в школе появились первые поэтические опыты Есенина. После окончания школы в 1912 г. Есенин приехал в Москву. Работал в книжном магазине, затем поступил в типографию товарищества И. Сытина — это давало будущему поэту возможность читать различную литературу.

В Москве Есенин посещал Суриковский литературно-музыкальный кружок, опекавший талантливых выходцев из народа, на собраниях которого читал свои стихи. С 1913 г. учился на историко-философском отделение Московского городского народного университета им. А. Шанявского.

В этом же году Есенин сошёлся с Анной Изрядновой, которая в конце 1914 г. родила сына Юрия. Первая публикация стихов Есенина появилась в начале 1914 г. в журнале «Мирок». Весной 1915 г. Есенин оставляет жену и сына и перебирается в Петроград, где, как он считал, было больше возможностей добиться признания. В Петрограде молодой поэт стремительно ворвался в литературную элиту: познакомился с А. Блоком, З. Гиппиус и Д. Мережковским, отправился в Царское Село к Ахматовой и Гумилеву, с рекомендательным письмом Блока поехал к С. Городецкому, познакомился с С. Клычковым, сам написал письмо, а затем осенью и познакомился с Н. Клюевым, который оказал большое влияние на раннее творчество Есенина.

Есенин вошел в ориентированное на народность литературное объединение «Краса», у истоков которого стояли А. Ремизов и Н. Клюев. Вместе с Клюевым, одетые в рубахи и поддевки, обутые в смазные сапоги, они выступали на литературных вечерах и в салонах.

В январе 1916 г. Есенина призвали на военную службу и прикомандировали к Царскосельскому военному госпиталю в качестве санитара. Вскоре после этого вышла первая книга стихов Есенина «Радуница» (в последствие переиздававшаяся в 1918 и в 1921 г.). А уже весной он был приглашен к Императрице читать стихи.

Есенин принимал участие в издаваемых Ивановым-Разумником альманахах «Скифы» (1917−1918), ориентированных на идею преображения России, которая имеет свой особый путь. Весной 1917 г. в редакции газеты «Дело народа» Есенин познакомился с молоденькой секретаршей Зинаидой Райх и 30 июля они обвенчались.

Октябрьскую революцию Есенин принял. Как он сам писал в своей автобиографии: «В годы революции был всецело на стороне Октября, но принимал все по-своему, с крестьянским уклоном». Меньше чем через год, в апреле 1918 г., Есенин расстается с З. Райх и перебирается в Москву, ставшую литературным центром России. В мае выходит в свет второй поэтический сборник Есенина «Голубень» со стихами 1915−1916 гг., в декабре поэт становится членом московского профессионального Союза писателей. В Москве же он знакомится с А. Мариенгофом и В. Шершеневичем. Результатом этого явилось создание «Ордена имажинистов», в который вошли также Рюрик Ивнев, Г. Якулов и Б. Эрдман. Есенин активно участвует в издаваемых «Орденом» коллективных сборниках, в организации имажинистского издательства и литературного кафе «Стойло Пегаса». В период увлечения Есенина имажинизмом вышло несколько сборников стихов поэта — «Трерядница», «Исповедь хулигана» (оба — 1921), «Стихи скандалиста» (1923), «Москва кабацкая» (1924), поэма «Пугачев».

Осенью 1921 г. в мастерской Г. Якулова Есенин познакомился с известной американской танцовщицей Айседорой Дункан, которая в мае следующего года стала его женой. После свадьбы Есенин с Дункан уехали в Европу, а осенью прибыли в Америку. Возвратился поэт в Россию только в августе 1923 г. В газете «Известия» были опубликованы очерки Есенина об Америке «Железный Миргород». В августе 1924 г. творческие разногласия и личностные мотивы (ссора с Мариенгофом) побудили Есенина порвать с имажинизмом. Осенью поэт вновь отправляется в путешествие — в Закавказье. Впечатления от этой поездки отражены в сборнике стихов «Персидские мотивы» (1925).

Последний год жизни Есенина, разочаровавшегося в советской власти, прошел в болезнях, метаниях, пьянстве. 23 декабря 1925 г. он «сбежал» из Москвы в Ленинград, где остановился в N5 гостиницы «Англетер». Но северная столица не принесла успокоения.

Утром 28-го Есенина нашли повешенным на трубе парового отопления. Сейчас большинство исследователей склоняется к тому, что «самоубийство» поэта было инсценировано, а за его гибелью стоят некоторые известные деятели большевистского правительства и ВЧК.

В этот же день, 15 декабря 1905 года, в охваченную беспорядками Москву прибыл Семеновский полк под командованием полковника Г. А.Мина. Вооруженный бунт, поднятый революционерами 9 декабря, был ликвидирован, последние очаги сопротивления были подавлены к 18 декабря. Семеновцы потеряли несколько человек убитыми и ранеными. Командир семеновцев был убит террористкой 13 августа 1906 г. Были жертвы и среди московской полиции и казаков. Символично, что среди отдавших жизнь за Царя в эти дни тяжелой борьбы был донской казак по имени Козьма Сухорук, на могиле которого стараниями московских монархистов был установлен памятный крест.

Доблестным войскам, защищавшим Москву в декабре 1905 года

О верный штык свой замысел лукавый

Разбил бесцельно дерзкий супостат

Он тщетно ждал, чтобы на путь кровавый

С крамолой рядом русский стал солдат.

Идя по следу смуты зарубежной,

России сердцем чуждый, он забыл,

Что русский меч не удалью мятежной,

А честным боем славу заслужил.

Напрасно раздувал он пламя розни,

Напрасно сеял распри и вражду,

Разметаны его лихие козни,

Бог отвратил грозящую беду.

Пришел конец попытке беспримерной,

Смолк гул встревоженной молвы,

За нас охраной вы поднялись верной,

Бьем вам челом, защитники Москвы!

Крамольников напыщенные речи,

Всех обещаний лживость и обман

Рассеялись при первой вашей встрече,

Как тьмой ночной навеянный туман.

Какая злоба вылилась в их взглядах,

Когда вы стали, их призыв презря,

Не в их ряды на мрачных баррикадах,

А против них за правду и Царя!

Лидия Кологривова

Русская линия