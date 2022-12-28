28 декабря 2022 года наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в очередной раз обратился к украинским властям с открытым обращением, котором призвал чиновников отказаться от гонений на Украинскую Православную Церковь и оставить верующим возможность молиться в храмах Киево-Печерской обители.

Характерно, что нынешнее обращение явно отличается от всех предыдущих своей жёсткостью и отсутствием подобострастия к украинским властям, которые многие годы открыто гонят Церковь. Владыка Павел предупреждает гонителей, что Церковь Христова основана на крови мучеников, и гонения на Неё лишь очищают паству от всего наносного, поэтому победить Её им не удастся. Судьба же гонителей всегда печальна, как в этом веке, так и в будущем.

Предлагаем нашим читателям ознакомиться с этим документом целиком:

«Уважаемый Владимир Александрович!

Уважаемый Денис Анатольевич!

Уважаемый Александр Владиславович!

Уважаемые граждане Украины!

Мы, священноначалие и братия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (мужского монастыря) Украинской Православной Церкви, обращаемся к вам по поводу усилившихся в последнее время нарушений прав монастыря и его прихожан.

Начиная с основания в начале XI в. Лавра была и остается центром духовной жизни, местом молитвенного подвига монахов, гордостью и украшением Киева, что отмечают не только посетители, но и международные организации, в частности ЮНЕСКО. За историю своего существования Лавра терпела гонения и разрушения, но всегда возрождалась с новой силой, сплачивая вокруг себя православный люд. В безбожные времена советской власти Киево-Печерская Лавра была закрыта и превращена в музей почти на 70 лет, значительная часть монахов прошла тюрьмы и лагеря или была лишена жизни. В эти страшные времена были разрушены и доведены до упадка храмы и корпуса Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Но после восстановления православного богослужения в 1988 г. Лавра силами и средствами монастыря, братии, благотворителей и прихожан восстала из руин. Заметим, что государство как собственник не принимало и не принимает каких-либо существенных мер по реставрации и содержанию храмов. Средства, направленные на это из государственного бюджета, были незначительными, поэтому Национальный заповедник до сих пор не может взять на баланс те улучшения в результате восстановления и реставрации, осуществленные за последние 30 лет.

Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра неоднократно обращалась в уполномоченные органы государственной власти с требованиями о возвращении храмов и сооружений Лавры ее законному владельцу — канонической Украинской Православной Церкви. В частности, такие обращения подавались и по поводу передачи храмов Верхней Лавры, если не в собственность, то в постоянное безвозмездное пользование. Однако эти обращения были оставлены без ответов по политическим причинам. Единственное, чего удалось достичь монастырю, за счет и силами которого отстроены и реставрированы Успенский собор и Трапезная церковь, это передача их в почасовое пользование на время богослужений. Причем Лавра ежемесячно выплачивает как компенсацию за освещение и отопление значительные средства, несмотря на то, что эти храмы должны постоянно отапливаться за счет государственного бюджета.

В настоящее время руководство Национального заповедника отказалось продлить договоры почасового пользования Успенским собором и Трапезной церковью на следующий 2023 г. Более того, в последнее время были совершены позорные обыски в Лавре и других монастырях и сфабрикованы фейковые «новости» в так называемых средствах массовой информации. Все это делается, очевидно, с целью передачи храмов Верхней Лавры новосозданной ПЦУ.

Отношение к Украинской Православной Церкви вообще и к Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре в частности свидетельствует о том, что государство Украина, провозгласившее свой европейский демократический выбор, далеко от реализации его на практике.

В 1995 году Украина обязалась «установить правовое решение вопроса о возвращении церковной собственности» (подпункт XI пункта 11 Заключения ПАСЕ № 190 (1995) от 26.09.1995 г.). Тем не менее, в 2005 году Парламентская Ассамблея Совета Европы вновь призвала органы власти Украины «установить четкие правила возвращения церковного имущества, как это требуется подпунктом 11.XI. Заключения № 190 (1995)» (Резолюция ПАСЕ № 1466 (2005) от 05.10.2005 г.). Планом мероприятий по исполнению обязанностей и обязательств Украины, вытекающих из ее членства в Совете Европы, утвержденным Указом Президента Украины от 20 января 2006 года № 39/2006 было предусмотрено разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона «об усовершенствовании правил возвращения религиозным организациям церковного имущества». Указом Президента Украины от 12 января 2011 года № 24/2011 был утвержден План мероприятий по выполнению обязанностей и обязательств Украины, вытекающих из ее членства в Совете Европы, в котором одной из обязательных мер определена разработка и внесение в Верховную Раду Украины проекта Закона Украины «о возвращении культовых зданий религиозным организациям».

К настоящему времени эти решения ПАСЕ и обязательства Украины по их выполнению не реализованы. Обращаем внимание на то, что в документах ПАСЕ говорится не о создании нового подразделения Константинопольской церкви и передаче ему культовых зданий, а о возвращении церковного имущества его религиозным организациям, у которых оно было изъято, в данном случае речь может идти только о Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (мужской монастырь) Украинской Православной Церкви как канонического правопреемника Лавры, основанной прп. Антонием и Феодосием Печерскими.

Как показывает история, гонение на Святую Православную Церковь и поругание святынь тянет беды и скорби не только для организаторов и участников таких позорных действий и их потомков, но и на ту землю, где это происходит. Мы знаем, что если гонения и отвращают сначала слабых верой, то чем дальше, тем больше укрепляется Церковь Христова, которую по заповеди ее Основателя Господа нашего Иисуса Христа «врата ада не одолеют» (Мф. 16:18).

Мы имеем упование и помним слова Христа: «Если Меня гнали, то будут гнать и вас..» (Ин. 15:20). А кого не гонят, тот и не со Христом. Но мы знаем, что чем больше гнали христиан, тем больше крепло и ширилось христианство.

Однако мы, будучи гражданами Украины, болезнуем за наше Отечество, за тот шаткий мир в обществе, который существует и который может быть разрушен недальновидными действиями по отъему храмов у канонической Украинской Православной Церкви.

Имея ответственность перед Богом за вверенные нам души людей, мы просим Вас положить конец беззакониям и гонениям на Украинскую Православную Церковь и, в частности, Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру (мужской монастырь) Украинской Православной Церкви. Уверяем, что будем отстаивать свои права усилением молитвы, сплочением паствы вокруг Церкви, а также правовыми средствами, в том числе и через международные организации.

«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5:9).

Митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел,

наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры"

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