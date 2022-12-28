Русская линия
Сводка новостей от 28 декабря 2022

Митрополит Вышгородский Павел: «Имея ответственность перед Богом за вверенные нам души людей, мы просим вас положить конец беззакониям и гонениям на Украинскую Православную Церковь»
Опубликовано открытое письмо священноначалия и братии Киево-Печерской лавры президенту, премьер-министру, министру культуры и народу Украины…

Митрополит Вышгородский Павел28 декабря 2022 года наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в очередной раз обратился к украинским властям с открытым обращением, котором призвал чиновников отказаться от гонений на Украинскую Православную Церковь и оставить верующим возможность молиться в храмах Киево-Печерской обители.

Характерно, что нынешнее обращение явно отличается от всех предыдущих своей жёсткостью и отсутствием подобострастия к украинским властям, которые многие годы открыто гонят Церковь. Владыка Павел предупреждает гонителей, что Церковь Христова основана на крови мучеников, и гонения на Неё лишь очищают паству от всего наносного, поэтому победить Её им не удастся. Судьба же гонителей всегда печальна, как в этом веке, так и в будущем.

Предлагаем нашим читателям ознакомиться с этим документом целиком:

«Уважаемый Владимир Александрович!

Уважаемый Денис Анатольевич!

Уважаемый Александр Владиславович!

Уважаемые граждане Украины!

Мы, священноначалие и братия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (мужского монастыря) Украинской Православной Церкви, обращаемся к вам по поводу усилившихся в последнее время нарушений прав монастыря и его прихожан.

Начиная с основания в начале XI в. Лавра была и остается центром духовной жизни, местом молитвенного подвига монахов, гордостью и украшением Киева, что отмечают не только посетители, но и международные организации, в частности ЮНЕСКО. За историю своего существования Лавра терпела гонения и разрушения, но всегда возрождалась с новой силой, сплачивая вокруг себя православный люд. В безбожные времена советской власти Киево-Печерская Лавра была закрыта и превращена в музей почти на 70 лет, значительная часть монахов прошла тюрьмы и лагеря или была лишена жизни. В эти страшные времена были разрушены и доведены до упадка храмы и корпуса Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Но после восстановления православного богослужения в 1988 г. Лавра силами и средствами монастыря, братии, благотворителей и прихожан восстала из руин. Заметим, что государство как собственник не принимало и не принимает каких-либо существенных мер по реставрации и содержанию храмов. Средства, направленные на это из государственного бюджета, были незначительными, поэтому Национальный заповедник до сих пор не может взять на баланс те улучшения в результате восстановления и реставрации, осуществленные за последние 30 лет.

Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра неоднократно обращалась в уполномоченные органы государственной власти с требованиями о возвращении храмов и сооружений Лавры ее законному владельцу — канонической Украинской Православной Церкви. В частности, такие обращения подавались и по поводу передачи храмов Верхней Лавры, если не в собственность, то в постоянное безвозмездное пользование. Однако эти обращения были оставлены без ответов по политическим причинам. Единственное, чего удалось достичь монастырю, за счет и силами которого отстроены и реставрированы Успенский собор и Трапезная церковь, это передача их в почасовое пользование на время богослужений. Причем Лавра ежемесячно выплачивает как компенсацию за освещение и отопление значительные средства, несмотря на то, что эти храмы должны постоянно отапливаться за счет государственного бюджета.

В настоящее время руководство Национального заповедника отказалось продлить договоры почасового пользования Успенским собором и Трапезной церковью на следующий 2023 г. Более того, в последнее время были совершены позорные обыски в Лавре и других монастырях и сфабрикованы фейковые «новости» в так называемых средствах массовой информации. Все это делается, очевидно, с целью передачи храмов Верхней Лавры новосозданной ПЦУ.

Отношение к Украинской Православной Церкви вообще и к Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре в частности свидетельствует о том, что государство Украина, провозгласившее свой европейский демократический выбор, далеко от реализации его на практике.

В 1995 году Украина обязалась «установить правовое решение вопроса о возвращении церковной собственности» (подпункт XI пункта 11 Заключения ПАСЕ № 190 (1995) от 26.09.1995 г.). Тем не менее, в 2005 году Парламентская Ассамблея Совета Европы вновь призвала органы власти Украины «установить четкие правила возвращения церковного имущества, как это требуется подпунктом 11.XI. Заключения № 190 (1995)» (Резолюция ПАСЕ № 1466 (2005) от 05.10.2005 г.). Планом мероприятий по исполнению обязанностей и обязательств Украины, вытекающих из ее членства в Совете Европы, утвержденным Указом Президента Украины от 20 января 2006 года № 39/2006 было предусмотрено разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона «об усовершенствовании правил возвращения религиозным организациям церковного имущества». Указом Президента Украины от 12 января 2011 года № 24/2011 был утвержден План мероприятий по выполнению обязанностей и обязательств Украины, вытекающих из ее членства в Совете Европы, в котором одной из обязательных мер определена разработка и внесение в Верховную Раду Украины проекта Закона Украины «о возвращении культовых зданий религиозным организациям».

К настоящему времени эти решения ПАСЕ и обязательства Украины по их выполнению не реализованы. Обращаем внимание на то, что в документах ПАСЕ говорится не о создании нового подразделения Константинопольской церкви и передаче ему культовых зданий, а о возвращении церковного имущества его религиозным организациям, у которых оно было изъято, в данном случае речь может идти только о Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (мужской монастырь) Украинской Православной Церкви как канонического правопреемника Лавры, основанной прп. Антонием и Феодосием Печерскими.

Как показывает история, гонение на Святую Православную Церковь и поругание святынь тянет беды и скорби не только для организаторов и участников таких позорных действий и их потомков, но и на ту землю, где это происходит. Мы знаем, что если гонения и отвращают сначала слабых верой, то чем дальше, тем больше укрепляется Церковь Христова, которую по заповеди ее Основателя Господа нашего Иисуса Христа «врата ада не одолеют» (Мф. 16:18).

Мы имеем упование и помним слова Христа: «Если Меня гнали, то будут гнать и вас..» (Ин. 15:20). А кого не гонят, тот и не со Христом. Но мы знаем, что чем больше гнали христиан, тем больше крепло и ширилось христианство.

Однако мы, будучи гражданами Украины, болезнуем за наше Отечество, за тот шаткий мир в обществе, который существует и который может быть разрушен недальновидными действиями по отъему храмов у канонической Украинской Православной Церкви.

Имея ответственность перед Богом за вверенные нам души людей, мы просим Вас положить конец беззакониям и гонениям на Украинскую Православную Церковь и, в частности, Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру (мужской монастырь) Украинской Православной Церкви. Уверяем, что будем отстаивать свои права усилением молитвы, сплочением паствы вокруг Церкви, а также правовыми средствами, в том числе и через международные организации.

«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5:9).

Митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел,

наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры"

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Митрополит Вышгородский Павел: «Имея ответственность перед Богом за вверенные нам души людей, мы просим вас положить конец беззакониям и гонениям на Украинскую Православную Церковь»
Опубликовано открытое письмо священноначалия и братии Киево-Печерской лавры президенту, премьер-министру, министру культуры и народу Украины...

Святейший Патриарх Кирилл возглавил совместное заседание членов Св. Синода и Высшего Церковного Совета
Завтра в Москве также состоится последнее в 2022 году заседание Священного Синода Русской Православной Церкви...

Митрополит Клинский Леонид: Русская Православная Церковь намерена открывать новые приходы на Африканском континенте
Патриарший экзарх Африки подвёл промежуточные итоги деятельности экзархата за прошедший год...

Сионисты захватили участок земли Иерусалимского Патриархата на Святой Земле
Захват происходил в присутствии еврейской полиции при отсутствии каких-либо документов на право радикалов на землю...

«Во внимание к вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе»
Святейший Патриарх Кирилл вручил А.С. Кончаловскому орден преподобного Андрея Иконописца...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти замечательного русского поэта Сергея Александровича Есенина...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика