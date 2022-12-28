Завтра в Москве также состоится последнее в 2022 году заседание Священного Синода Русской Православной Церкви…

28 декабря 2022 года в Патриаршем зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось совместное заседание членов Священного Синода и Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви, сообщает Патриархия.Ru.

В ходе заседания руководителями синодальных учреждений Русской Православной Церкви были представлены доклады о деятельности возглавляемых ими организаций.

По каждому докладу состоялась содержательная дискуссия.

Согласно Уставу (гл. VIII), синодальными учреждениями Русской Православной Церкви являются: Управление делами, действующее в составе Московской Патриархии на правах синодального учреждения; Отдел внешних церковных связей; Издательский Совет; Учебный комитет; Финансово-хозяйственное управление; Отдел по монастырям и монашеству; Отдел религиозного образования и катехизации; Отдел по церковной благотворительности и социальному служению; Миссионерский отдел; Отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами; Отдел по делам молодежи; Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ; Отдел по тюремному служению; Комитет по взаимодействию с казачеством; Патриарший совет по культуре.

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