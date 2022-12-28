Захват происходил в присутствии еврейской полиции при отсутствии каких-либо документов на право радикалов на землю…

Израильская экстремистская группировка незаконно захватила участок земли площадью 5 тысяч квадратных метров, принадлежащий Иерусалимской Православной Церкви и расположенный в районе Восточного Иерусалима в Силуане. Данный участок был сдан Церковью в аренду семье Сумрин в начале XX века, и эта семья возделывала его и по сей день.

Рано утром 27 декабря 2022 года десятки радикалов под надуманным предлогом атаковали собственность Иерусалимской Церкви, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на GreekcityTimes.com.

Под охраной еврейской полиции экстремисты оградили захваченный участок земли забором и установили камеры наблюдения. Жители Силуана бросились на место происшествия, чтобы остановить нападавших, но были атакованы силами безопасности.

«Они били всех − мужчин, женщин и детей», − сказал свидетель Мохаммед Шумерян Информационному центру Wadi Hilweh.

По сообщениям местных СМИ, троих молодых палестинцев, пытавшихся помешать штурму, арестовала полиция.

Как отметил Иерусалимский Патриархат, осудивший в заявлении захват своей собственности сионистской группировкой, у экстремистов нет никаких прав на участок или судебного решения, которое бы оправдало их незаконные действия.

«Этот инцидент является прямой реакцией радикальных израильских групп на критику Патриархатом их экспансионистских действий, преднамеренно направленных против христианских церквей в Иерусалиме, как ясно дал понять Блаженнейший Феофил III, Патриарх Святого града Иерусалима, в своей речи во время церемонии зажжения ели у Яффских ворот в пятницу, 16 декабря», − говорится в заявлении.

Также в Иерусалимском Патриархате подчеркнули, что «не отступят и не пожалеют усилий для защиты своих прав, которые Церковь и её люди приняли единогласно» с тех пор, как Блаженнейший Патриарх Феофил стал Предстоятелем в 2005 году.

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