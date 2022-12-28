Русская линия
Сводка новостей от 28 декабря 2022

Митрополит Клинский Леонид: Русская Православная Церковь намерена открывать новые приходы на Африканском континенте
Патриарший экзарх Африки подвёл промежуточные итоги деятельности экзархата за прошедший год…

Митрополит Клинский Леонид в МароккоРусская Православная Церковь будет помогать отстаивать в судах права на храмы, построенные за счёт местных общин в Африке — храмы, на которые претендует Александрийский Патриархат, а также построит новые храмы. Об этом заявил Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев) на пресс-конференции в международной медиагруппе «Россия сегодня», сообщает РИА Новости.

«Мы можем использовать храмы, за которые идут сейчас судебные тяжбы. Есть и такие, потому что греческая Церковь не стесняется ни в чём, пытается отобрать у африканцев даже те храмы, которые последние строили за свои деньги и личные сбережения. Мы это просто так не оставим, помогаем юридически, процессуально», — сказал митрополит Леонид.

Владыка добавил, что Патриарший экзархат также будет строить новые храмы в тех странах континента, где здания у общин отсутствуют. По его словам, Русская Православная Церковь уже обсуждает с российскими властями использование под храмы ненужных зданий бывших торговых представительств в Африке.

«Там, где храмы нужны, мониторинг мы проводим, нам нужно понимать, что, чего и как. <…> Сейчас дорожная карта в разработке, тыкать указкой по географии континента невозможно — 1,3 миллиарда населения, 54 страны. Где есть возможность использовать какие-то площадки, бывшие наши, например, ненужные здания торгпредства, ещё что-то — мы об этом с властями РФ разговариваем», — пояснил владыка.

Что касается монастырей, то Патриарший экзархат Африки будет создавать на континенте обители по образу и подобию русских монастырей. «Первые послушницы уже находятся на территории Российской Федерации, и они будут впитывать и историю нашего монашества, и наши традиции. Потому что когда они вернутся в страны Африки — по образу и подобию наших монастырей будут возникать и строиться духовные обители там», — сказал он.

Ранее Абигейл Джепчирчир, дочь благочинного округа Нанди (Кения) иерея Тита, была принята в Богородице-Рождественский женский монастырь. Кроме того, первых кандидатов в монашество из Африки примут Богородице-Рождественский и Зачатьевский женские монастыри.

Тем временем, в столице Уганды Кампале планируется построить административно-духовный центр Русской Православной Церкви. «Благодаря личным хорошим контактам Святейшего Патриарха Кирилла и президента Уганды Йовери Мусевени были достигнуты беспрецедентные, на мой взгляд, договоренности. Есть понимание, что будет построен административно-духовный центр. Причем господин президент выразил пожелание, чтобы он был комплексно связан со строительством Русского центра науки и культуры, если это будет церковь, чтобы были „луковичные“ купола типичного русского стиля, чтобы там была начальная образовательная и средняя школы, чтобы был госпиталь», — рассказал митрополит Леонид.

По словам Патриаршего экзарха Африки, президент Уганды выделил из своего резерва 6 гектаров земли «в лучшем месте столицы прямо напротив президентского дворца».

Митрополит Леонид также добавил, что на сегодняшний день присутствие Русской Православной Церкви есть в 19 африканских странах — чуть более трети континента. И заявки на вступление в Экзархат от общин поступают постоянно.

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