Власти Приштины не собираются возвращать земли исторического монастыря Высокие Дечаны в собственность обители, несмотря на решения Конституционного суда этого самопровозглашенного государства. Об этом заявил премьер-министр Косово Альбин Курти, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Orthodoxianewsagency.gr.

«В эти дни и президент, и премьер-министр Косово публично подтвердили свой отказ выполнять решение Конституционного суда Косово от 2016 года о признании 24 гектаров земли монастыря Дечаны. Это решение суда поддерживают ЕС/ОБСЕ/ООН и ведущие западные послы», − говорится на странице обители в Twitter.

Монашеская община незамедлительно отреагировала на слова Курти, указав на последствия пренебрежения к судебным решениям.

«Нарушение окончательного и бесповоротного постановления Конституционного суда Косово по монастырю Дечаны и вмешательство политиков в судебные решения серьёзно подрывает верховенство закона и порядка в Косово, ухудшает религиозные свободы и доверие между общинами», − сказано в заявлении монастыря.

Со своей стороны, Курти выразил неопределённую надежду на то, что вопрос с землей будет решён. При этом отметил, что, несмотря на подтверждение Конституционным судом права собственности Высоких Дечан на землю, существуют некие связанные с имуществом монастыря «административные дела», доставшиеся в наследство от «режима Милошевича» 25 лет назад. А также сказал, что хочет сохранить обитель как «культурное наследие всех граждан».

Премьеру вторила глава Косово Вьоса Османи, которая в интервью радио «Свободная Европа» указала на то, что реализация постановления Конституционного суда, основанного «на предвзятом решении эпохи Милошевича», создаст нежелательный прецедент. Также она преуменьшила опасения Сербского Патриархата по поводу безопасности церковного имущества, заявив, что «никто не нападает на Православную Церковь», и ей «ничего не угрожает», поскольку она находится под защитой косовских институтов и сил НАТО в Косово.

В свою очередь, министерство культуры Сербии ответило на претензии Приштины, обозначив их как очередную попытку использовать любую возможность, чтобы присвоить культурное достояние сербов. По крайней мере, ту его часть, которая не была уничтожена в результате «бесчисленных предыдущих осквернений и погромов».

«Мы будем продолжать напоминать о неприемлемой ситуации с сербским наследием в Косово и Метохии и о том, что мы самоотверженно работаем над его сохранением, несмотря на все вопиющие нападения на него», − говорится в заявлении министерства.

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