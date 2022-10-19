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Сводка новостей от 19 октября 2022

Иерусалимский Патриарх Феофил срочно отправился на Кипр
Поездка главы Иерусалимского Патриархата связана с резким ухудшением здоровья Архиепископа Хризостома…

Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил IIIПредстоятель Иерусалимской Православной Церкви Иерусалимский Патриарх Феофил экстренно вылетел со Святой Земли на Кипр, чтобы посетить Блаженнейшего Архиепископа Кипрского Хризостома II, состояние здоровья которого в последние дни резко ухудшилось, сообщает Cyprustimes.com.

Предполагается, что Иерусалимский Патриарх будет постоянно находиться в Архиепископии Кипрской Церкви, чтобы получить возможность встретиться с находящимся при смерти владыкой Хризостомом.

Почему именно глава Иерусалимского Патриархата экстренно прибыл на Кипр, в то время, как другие православные Патриархи продолжают находиться в своих странах, остаётся только догадываться.

18 октября 2022 года лечащий врач Предстоятеля Кипрской Церкви заявил в интервью местным СМИ о тяжёлом состоянии здоровья Архиепископа Хризостома. При этом кипрские СМИ уже активно обсуждают, кто может стать следующим кипрским Предстоятелем.

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