Иерусалимский Патриарх Феофил срочно отправился на Кипр
Поездка главы Иерусалимского Патриархата связана с резким ухудшением здоровья Архиепископа Хризостома…
Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви Иерусалимский Патриарх Феофил экстренно вылетел со Святой Земли на Кипр, чтобы посетить Блаженнейшего Архиепископа Кипрского Хризостома II, состояние здоровья которого в последние дни резко ухудшилось, сообщает Cyprustimes.com.
Предполагается, что Иерусалимский Патриарх будет постоянно находиться в Архиепископии Кипрской Церкви, чтобы получить возможность встретиться с находящимся при смерти владыкой Хризостомом.
Почему именно глава Иерусалимского Патриархата экстренно прибыл на Кипр, в то время, как другие православные Патриархи продолжают находиться в своих странах, остаётся только догадываться.
18 октября 2022 года лечащий врач Предстоятеля Кипрской Церкви заявил в интервью местным СМИ о тяжёлом состоянии здоровья Архиепископа Хризостома. При этом кипрские СМИ уже активно обсуждают, кто может стать следующим кипрским Предстоятелем.