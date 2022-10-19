Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви Иерусалимский Патриарх Феофил экстренно вылетел со Святой Земли на Кипр, чтобы посетить Блаженнейшего Архиепископа Кипрского Хризостома II, состояние здоровья которого в последние дни резко ухудшилось, сообщает Cyprustimes.com.

Предполагается, что Иерусалимский Патриарх будет постоянно находиться в Архиепископии Кипрской Церкви, чтобы получить возможность встретиться с находящимся при смерти владыкой Хризостомом.

Почему именно глава Иерусалимского Патриархата экстренно прибыл на Кипр, в то время, как другие православные Патриархи продолжают находиться в своих странах, остаётся только догадываться.

18 октября 2022 года лечащий врач Предстоятеля Кипрской Церкви заявил в интервью местным СМИ о тяжёлом состоянии здоровья Архиепископа Хризостома. При этом кипрские СМИ уже активно обсуждают, кто может стать следующим кипрским Предстоятелем.

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