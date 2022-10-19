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Сводка новостей от 19 октября 2022

Многодетных отцов освободили от частичной мобилизации
Соответствующее решение было принято в ходе консультаций депутатов Госдумы и представителей Минобороны…

Государственная Дума РоссииСпикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что многодетные отцы, у которых трое и более детей, отныне освобождаются от частичной мобилизации, сообщает РИА Новости.

«Многодетные отцы (с тремя и более детьми) освобождены от частичной мобилизации. Поступает много обращений о мобилизации мужчин, у которых трое и более детей. Обсудили этот вопрос с руководством Минобороны России», — написал он.

По его словам, в военном ведомстве также однозначно подтвердили освобождение от мобилизации для многодетных отцов.

Володин рассказал, что военкоматы уже отменили призыв более 9500 российских мужчин, воспитывающих трех и более детей. Их отозвали из военных частей и вернули к семьям, подчеркнул политик.

«Важно, чтобы призывные комиссии руководствовались директивами Минобороны и Генштаба», — указал Володин.

Спикер уточнил, что «контроль со стороны депутатов Государственной думы будет обеспечен».

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