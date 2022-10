19 октября 2022 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса, посвященного мнению россиян о положении Русской Православной Церкви в российском обществе.

Хотя Православие остается доминирующей религией в России, доля признающих влияние Церкви на различные сферы нашей жизни за последние 10 лет несколько снизилась. Как и в 2012 году, россияне отмечают влияние РПЦ в первую очередь на духовно-нравственное состояние общества (51%, 2012 г. — 63%). Половина опрошенных также признают роль Церкви в решении внутриполитических вопросов; это единственная сфера, мнение о которой с годами не изменилось (2022 и 2012 гг. — 50%). Около трети россиян говорят о влиянии РПЦ на их собственную жизнь (35%), в 2012 году об этом сообщал каждый второй (49%). Наименьший вес Русская Православная Церковь, по мнению россиян, имеет в международной политике (34%, 2012 г. — 43%). При этом речь идет скорее о несущественном воздействии РПЦ на данные сферы жизни, доля отмечающих сильное влияние на них сегодня варьируется от 9% до 14%.

Представления о положении РПЦ в современном российском обществе имеют четко выраженную поколенческую специфику. С возрастом влияние Церкви на жизнь россиян растет (42% среди 60+ vs. 19% среди 18−24-летних). Представители старшего поколения также чаще 18−24-летних поддерживают мнение, что РПЦ воздействует на духовно-нравственное состояние общества (61% vs. 40%), а молодежь говорит о ее роли в решении внутриполитических задач (60% vs. 54% среди 60+).

Взгляд россиян на отношения между Церковью, государством и обществом за последние 10 лет не претерпел существенных изменений. Подавляющее большинство россиян считают вполне допустимым вмешательство Церкви в общественную и политическую жизнь (58%) и только треть (33%) считают иначе.

Каждый пятый опрошенный ответил, что не стал бы ничего менять в деятельности Православной Церкви, имея такую возможность (22%). В целом данный вопрос вызвал затруднения: на него не смогли ответить более половины наших сограждан (53%).

