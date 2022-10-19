В этот день 1812 года в ходе Тарутинского сражения пал генерал-лейтенант Карл Фёдорович Багговут.

Он родился 16 сентября 1761 г. в Эстляндской губернии в семье директора Либавской таможни, выходца из норвежского дворянского рода. С 1779 г. Багговут состоял на русской военной службе в чине подпоручика Тобольского пехотного полка. В 1782 г. он участвовал в подавлении восстаний крымских татар, во время Русско-турецкой войны 1789 г. отличился в сражении на р. Сельчеи при взятии Бендер. Вновь офицер проявил себя в ходе подавления польского восстания, прославился блестящими действиями против конфедератов. В 1794 г., когда в ночь на Пасху, жители Варшавы восстали и стали убивать безоружных русских, Багговут собрал горсть храбрецов и с ними пробился сквозь толпы поляков. Участвовал в сражении при Мациевицах (где был взят в плен Т. Костюшко), а затем в штурме предместья Варшавы — Праги. В 1799 г. Багговут был произведён в генерал-майоры. Во время сражения при Прейсиш-Эйлау (1807) генерал был тяжело контужен в грудь. Сражался Багговут при Гуттштадте и Гейльсберге, был ближайшим сотрудник князя П.И.Багратиона. При Фридланде был тяжело контужен. Во время Русско-шведской войны 1808 г., Багговут одержал несколько побед над шведскими войсками, отличился при обороне Або. Во время Отечественной войны 1812 командовал 2-м пехотным корпусом в составе 1-й Западной армии. Участник сражения при Смоленске, Бородине, при Тарутине. В последнем сражении был убит неприятельским ядром. В рескрипте вдове Багговута Император Александр I писал: «Я потерял в нём храброго военачальника, полезного отечеству».

Сегодня день памяти председателя Киевского патриотического молодёжного общества «Двуглавый орёл» Владимира Степановича Голубева, героически погибшего на фронте в 1914 г.

Он родился 28 августа 1891 г. в семье выдающегося русского церковного историка профессора Киевской духовной академии и Университета Св. Владимира, члена-корреспондента Российской Академии Наук С.Т.Голубева. Окончив в 1910 г. 1-ю киевскую гимназию, поступил на юридический факультет университета. В это время юноша принял участие в деятельности Союза Русского Народа, но наибольшую известность Голубев получил как руководитель молодёжного общества «Двуглавый орёл». В 1912 г. общество, возникшее ещё в 1907 г., возглавили о. Фёдор Синькевич и Голубев. Их приход к руководству обществом совпал с расследованием обстоятельств злодейского убийства Андрюши Ющинского. В условиях, когда полиция откровенно игнорировала ритуальную версию убийства, Голубев и его товарищи решили провести самостоятельное расследование. Голубев организует митинги, пишет статьи в газетах, в которых обрушивается с критикой на бездействие киевского полицмейстера, который «самым энергичным образом воспрещал представителям православной печати писать, что дело Ющинского — ритуальное убийство». Ему удалось добиться приёма у министра внутренних дел А.А.Макарова для ходатайства о «рассмотрении и прекращении административного полицейского произвола, направленного в угоду жидам». Впоследствии в качестве официального свидетеля он выступал на процессе Бейлиса.

Либеральные и еврейские газеты начали кампанию против священника Синькевича и Голубева, власти поступали жалобы на «противоправные» действия «орлят», чему отчасти способствовала несдержанность Голубева и его друзей. Под давлением сверху в июне 1912 г. пост председателя общества вынужден был покинуть о. Фёдор, передавший бразды правления Голубеву, но и он, утомлённый нападками и уставший от несправедливых обвинений, 31 августа бросил университет и поступил на военную службу в качестве вольноопределяющегося. Через год унтер-офицер из вольноопределяющихся 5-го гренадерского Киевского полка Голубев восстановился на третий курс юридического факультета, но получить образование ему не довелось — менее чем через год грянула война.

С началом Первой мировой войны Владимир Степанович оставил учёбу и добровольцем ушёл на фронт, как и многие другие члены патриотического молодёжного общества «Двуглавый орёл». Прапорщик Голубев достойно проявил себя на полях сражений. 19 августа 1914 г. он был ранен в голову под Львовом и отправлен на лечение в Киев, но уже 8 сентября, толком не долечившись, выехал в действующую армию. 5 октября, командуя небольшим отрядом, он отправился в разведку. Отряд был окружён, неприятель предложил сдаться, но Голубев смело повёл бойцов в атаку, он был ранен, но вывел отряд из окружения. За этот смелый прорыв, Голубев был представлен к Георгию, но награду получить не успел. На следующий день, будучи раненым, он вновь участвует в бою при местечке Руднике близ Кржемова Белгорайского уезда. Именно в этом бою он получил смертельное ранение и тихо скончался на руках одного из солдат своей роты. За сражение подо Львовом Голубев был награждён орденом Анны 3 ст. и представлен к ордену Станислава 3 ст. Первоначально был похоронен на деревенском погосте в Холмской губернии, но отец добился разрешения на перенесение праха сына на родину. Голубев погребён в Киеве в ограде Флоровского монастыря.

Сегодня так же день памяти известных деятелей монархического движения, умученных в Пятигорске в 1918 г.: лидера Всероссийского Национального Союза, министра путей сообщения Сергея Васильевича Рухлова, организатора и руководителя Отечественного Патриотического Союза Василия Григорьевича Орлова, видного правого государственного и общественного деятеля, министра юстиции царского правительства Николая Александровича Добровольского.

Сергей Васильевич Рухлов. Выдающийся государственный деятель Царской России, действительный тайный советник, статс-секретарь, член Государственного Совета, один из организаторов и первый председатель Всероссийского Национального Союза (ВНС) родился 24 июня 1852 г. в Вологде в семье мелкого чиновника (его дед был крестьянином). Образование получил в Вологодской гимназии и на юридическом факультете Петербургского университета. Служил в Министерстве внутренних дел, а затем в аппарате Государственного Совета. В 1903 г. товарищ главноуправляющего торговым мореплаванием и морскими портами великого князя Александра Михайловича, в ноябре 1905 г. назначен членом Госсовета, а в январе 1909 г. стал Министром путей сообщения. В 1915 г. вышел в отставку, оставшись членом Госсовета, где входил в группу правого центра.

Рухлов был ярким представителем патриотического крыла в среде высшей бюрократии. Он поддерживал националистический курс П.А.Столыпина, а в 1908 г. стал одним из организаторов и первым председателем ВНС. Рухлов был членом Строительного комитета по сооружению в Петербурге Феодоровского собора в память 300-летия царствования Дома Романовых, который сооружался по почину Союза Русского Народа. После крушения монархии, весной 1917 г. уехал на Кавказ. В октябре 1918 г. Рухлов был арестован большевиками и вскоре расстрелян как заложник под Пятигорском вместе с другими видными государственными деятелями «за принадлежность к контрреволюционной организации».

Василий Григорьевич Орлов. Активный деятель монархического движения в Москве, одно время ближайший сподвижник лидера московских монархистов сщмч. протоиерея И.И.Восторгова, организатор и председатель Отечественного патриотического союза (ОПС) родился предположительно в 1866 г. Биографических сведений об Орлове немного. Известно, что он был железнодорожным служащим, увлекался археологией, даже защитил диссертацию. Во время смуты 1905−07 гг. выдвинулся как один из активистов монархического движения в Москве: принимал активное участие в деятельности Союза Русских Людей, был в числе организаторов Русской монархической партии, участвовал в работе монархических съездов и совещаний, был действительным членом петербургского Русского Собрания, где нередко выступал с докладами.

Особенную известность и авторитет в патриотических кругах Орлов снискал как организатор монархических отделов на железной дороге (после того как в 1905 г. железнодорожная забастовка парализовала жизнь страны, монархисты уделяли много внимания работе среди железнодорожников). Им был создан целый ряд железнодорожных отделов, которые входили в состав Русского монархического союза (РМС), руководимого протоиереем Иоанном Восторговым. Орлов сопровождал о. Иоанна в его многочисленных миссионерских пропагандистских поездках по России. С 1911 г. Орлов стал председателем московских железнодорожных отделов РМС. Однако в 1913 г. в РМС возник конфликт, и Орлов вышел из состава Союза, перейдя со своими отделами к В.М.Пуришкевичу в Русский Народный Союз имени Михаила Архангела (РНСМА), где одно время был членом Главной Палаты РНСМА. Однако в 1915 г. он ушёл и от Пуришкевича и организовал новую всероссийскую монархическую организацию — Отечественный патриотический союз (ОПС). Эти действия Орлова серьёзно подорвали его авторитет в патриотическом движении, большинство правых негативно относились к ОПС, считая Союз раскольнической организацией. Однако Орлов продолжал пользоваться доверием сановников из министерств внутренних дел и путей сообщения.

После февральской революции Орлов был арестован в Ташкенте, этапирован в Петроград, где некоторое время находился в тюрьме. Однако затем его освободили, и он уехал на Кавказ, где в это время находился его покровитель С.В.Рухлов. Среди расстрелянных в 1918 г. под Пятигорском контрреволюционеров упоминается и Орлов Василий.

Николай Александрович Добровольский. Видный правый государственный деятель, министр юстиции. Родился 10 марта 1854 г. в семье потомственного новгородского дворянина. Закончив юридический факультет Петербургского университета, поступил на военную службу (в Кавалергардский полк). После увольнения в 1878 г. в запас стал судебным следователем в Петербурге. Пройдя по ступеням карьеры судебного служащего, с 1882 г. Добровольский в течение четырёх лет служил товарищем прокурора Киевского окружного суда, а затем был переведён на такую же должность в Петербург. Позже некоторое время служил прокурором Митавского и Рижского окружных судов. В 1897 г. Добровольский перешёл в Министерство внутренних дел и был назначен Гродненским вице-губернатором, а затем и губернатором. С 1906 г. — сенатор. 20 декабря 1916 г. назначен министром юстиции, став последним царским руководителем органов прокуратуры. Николай Александрович пробыл на этом посту чуть более двух месяцев, до Февральской революции 1917 года. В дни февральского переворота был арестован и препровождён в Петропавловскую крепость. В августе 1917 г. Добровольскому удалось под большой залог вырваться из крепости. Он получил разрешение выехать на Северный Кавказ, где его застал приход к власти большевиков. В октябре 1918 г. Добровольский оказался в числе заложников и попал в концлагерь в Пятигорске. В числе других высших царских сановников 21 октября 1918 г. Добровольский был расстрелян (по другим данным зарублен шашкой).

Русская линия