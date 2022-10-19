Украинские раскольники сделали первый шаг к переходу на григорианский календарь

«Синод» украинских раскольников из «ПЦУ» разрешил настоятелям и общинам, если им захочется, праздновать Рождество Христово на 7 января, а 25 декабря по новоюлианскому календарю, сообщает СПЖ.

В сообщении раскольников указывается, что решение принято вследствие многолетней дискуссии в церкви и в обществе; из-за обстоятельств войны, а также «с целью изучения реальной церковной потребности в осуществлении в ближайшее время календарных изменений».

Также в решении «синода» отмечается, что в случае, если на приходе решили встречать Рождество Христово 25 декабря, участники богослужения в этот день освобождаются от ограничений поста.

О переходе на новый стиль в «ПЦУ» заговорили ещё в декабре 2021 года. Тогда глава раскольников Думенко обещал, что его «ПЦУ» перейдет на новоюлианский календарь в течение 10 лет.

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