21 октября 2022 года, в день второй годовщины со дня кончины батюшки, в Москве состоится мемориальный вечер…

Издательство «Вольный Странник» приглашает всех желающих на вечер памяти отца Димитрия Смирнова, который состоится 22 октября в 15:30 в актовом зале Сретенской духовной академии по адресу: г. Москва, ул. Большая Лубянка, 19 с3, сообщает Православие.Ru.

Более сорока лет протоиерей Димитрий Смирнов совершал священническое служение, немало потрудившись на благо Святой Церкви: он возглавлял Синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, работал в Церковно-общественном совете по защите от алкогольной угрозы, был членом Межсоборного присутствия и Высшего Совета Русской Православной Церкви. По словам Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, «большой вклад вносил он и в утверждение семейных ценностей в жизни современников: совершал труды в Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства, являя себя добрым и любящим пастырем, возвещавшим людям евангельские истины».

Митрополит Тихон (Шевкунов), главный редактор издательства «Вольный Странник», написал в своей статье, помещенной в этом сборнике, что отец Димитрий никогда не забывал о самом важном, чем жил, — «о своей верности Христу и о любви и участии к каждому человеку».

В память протоиерея Димитрия Смирнова в издательстве «Вольный Странник» вышел сборник «Настоящий пастырь и любящий отец». В этой книге священники и миряне рассказывают о встречах со своим духовным наставником, с талантливым проповедником и верным другом.

Вечер памяти будет транслироваться на YouTube-канале Сретенского монастыря: https://www.youtube.com/channel/UChehtwB_W8DzPIna__igDxQ

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