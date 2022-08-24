В Симферополе попрощались с улицами Карла Маркса и Шмидта и приветствуют улицы в честь Императрицы Екатерины Великой и графа Григория Потёмкина. До этого в столице Крыма также вернули ул. Александра Невского, ул. Долгоруковскую и ул. Петропавловскую, называвшиеся ул. Розы Люксембург, ул. Карла Либкнехта и ул. Октябрьская.

Теперь в центре Симферополя друг за другом идут ул. Александра Невского, ул. Долгоруковская и ул. Екатерининская.

Решение о возращении Крыму Екатерининской и Потемкинской улиц было принято властями Симферополя ещё в мае 2022 года и было продиктовано восстановлением исторической справедливости. За возвращение исторических названий центральным улицам города проголосовали 28 из 38 депутатов городского совета Симферополя.

Гражданам дали три года на переоформление документов по новым адресам. При этом до мая 2025-го для каждой улицы будут использоваться оба названия.

В горсовете Симферополя заверили, что и после истечения этого срока, кроме получения специальных справок, местным жителям и предпринимателям не понадобится менять документы, поскольку в профильных службах и в Федеральной информационно-адресной системе будет сохраняться и старое название улиц, сообщает газета «Коммерсант».

Изначально улица Карла Маркса в Симферополе называлась Московской. В 1839 году она стала Полицейской, поскольку на месте нынешнего здания Госсовета республики находились тюрьма и полицейское управление. В 1890 году её переименовали в Екатерининскую, а в советское время, в 1924-м, назвали в честь Троцкого, но спустя несколько лет вновь переименовали, назвав в честь немецкого философа и экономиста.

Улица Шмидта, основанная в конце XIX века, изначально именовалась Потемкинской.

«Императрица Екатерина II и граф Григорий Потемкин сделали для нашего города несоизмеримо больше Карла Маркса и революционера, одного из руководителей Севастопольского восстания 1905 года Петра Шмидта. Они, по сути, его основали. Поэтому было необходимо восстановить историческую справедливость. Никакого политического подтекста в этом решении нет», — пояснили представители Общественной палаты Крыма.

Русская линия