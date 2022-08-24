Сегодня мы вспоминаем выдающегося издателя и театрального деятеля, писателя и журналиста, одного из основателей Русского Собрания (РС) Алексея Сергеевича Суворина, скончавшегося в 1912 г.

Он родился 11 сентября 1834 г. в с. Коршево Воронежской губернии. Его отец был государственным крестьянином. Отданный по набору в солдаты, он был ранен при Бородине и затем дослужился до капитана, что в то время давало потомственное дворянство. Суворин учился в воронежском Михайловском кадетском корпусе и в специальных классах Дворянского полка (впоследствии — Константиновское военное училище), откуда был выпущен в сапёры. Вскоре он вышел в отставку, выдержал экзамен на звание учителя уездного училища и занялся педагогической деятельностью в родных краях. С 1858 г. начал сотрудничать в периодической печати, в 1861 г. переехал в Москву, был сотрудником «Русской речи». С 1863 г. — в Петербурге, сотрудник «Санкт-Петербургских ведомостей», «Биржевых ведомостей». По молодости был умеренно-либеральным западником, за книжку очерков «Всякие» (1866) он даже 3 недели просидел на гауптвахте, а сама книжка по решению суда была сожжена.

В 1876 г. Суворин стал владельцем газеты «Новое время», которой придал умеренно-консервативное и патриотическое направление. Газета имела огромный успех на волне симпатий к восставшим братушкам-славянам, став вскоре самой распространённой газетой в России. Популярность газеты объяснялась тем, что Суворин собрал вокруг себя многие «золотые перья» тогдашней России: в «Новом времени» блистали М.О.Меньшиков, В.В.Розанов, С.Н.Сыромятников, В.П.Буренин, С.К.Глинка-Янчевский и др. Помимо газеты он основал влиятельный и популярный журнал «Исторический вестник». Книгоиздательскую деятельность Суворин начал в 1872 г. выпуском «Русского календаря». В 80-х гг. он предпринял массовое издание сочинений русских и иностранных писателей в серии «Дешёвая библиотека». Издавал также научную (главным образом историческую) литературу, книги по искусству, адресные книги («Вся Россия», «Весь Санкт-Петербург», «Вся Москва»). В 1878 г. он открыл большой книжный магазин в Петербурге, а затем магазины в провинции, ему была предоставлена монополия на торговлю производственной печати на железнодорожных станциях. В 1911 г. Суворин учредил акционерное общество «Новое время». В 1890-е гг. он усердно занялся театром и стал во главе Санкт-Петербургского литературно-артистического кружка. Был автором ряда пьес и романов. Как драматург, Суворин известен благодаря пользовавшимся большим успехом драмам «Татьяна Репина» (1889) и «Медея» (1883), написанной в соавторстве с В.П. Бурениным. Суворин вёл обширную переписку с многими литераторами, дружил с А.П.Чеховым.

За твёрдую позицию «Нового времени» в отношении таких острых проблем, как дело Дрейфуса, еврейское засилье в культуре и экономике, Суворин и его ближайшие сподвижники подвергались травле со стороны либеральных кругов. В 1901 г. он принял активное участие в создании первой национально-патриотической организации Русского Собрания (первое организационное заседание проходило в редакции «Нового времени»). Суворин был избран в состав Совета РС, а его сын стал одним из товарищей председателя РС. Однако затем Суворин отошёл от участия в деятельности РС.

В этот же день, 24 августа 1921 года было вынесено постановление о расстреле выдающегося русского поэта Николая Степановича Гумилёва.

Он родился 3 апреля 1886 г. в Кронштадте в семье корабельного врача. Детские годы провёл в Царском Селе, где в 1896 г. поступил в гимназию, по окончании которой уехал в Париж, в Сорбонну. В Париже Гумилёв принялся за издание журнала «Сириус» (в котором дебютировала Анна Ахматова). В 1908 г. вышла книга поэта «Романтические цветы» с посвящением будущей жене А. Ахматовой (тогда Анне Горенко). Вернувшись в Россию, он поселился в Царском Селе, был зачислен в Петербургский университет (учился на юридическом, затем на историко-филологическом), но курса не окончил. Войдя в литературную жизнь столицы Гумилёв публикуется в различных журналах, а с 1909 г. становится одним из основных сотрудников журнала «Аполлон», ведя раздел «Письма о русской поэзии». Сборник стихов «Жемчуга», вышедший в 1910 г. сделал Гумилёва известным поэтом. В 1911 — 1912 гг. поэт организовал «Цех поэтов», в недрах которого зародилась программа нового литературного направления — акмеизма.

Николай Гумилёв — не только поэт, но и один из крупнейших исследователей Африки. Он совершил несколько экспедиций по восточной и северо-восточной Африке и привёз в Музей антропологии и этнографии (Кунсткамеру) в Санкт-Петербурге богатейшую коллекцию.

Первая мировая война внесла решительные изменения в судьбу Гумилёва. Ранее навсегда освобождённый от воинской службы, он в первые же дни войны ушёл добровольцем на фронт. Сражаясь в составе лейб-гвардии уланского полка, поэт уже к началу 1915 г. был награждён двумя Георгиевскими крестами, а к 1916 г. произведён в прапорщики. Несмотря на участие в боях, Гумилёв не прекращал литературной деятельности, издав сборник «Колчан», пьесы «Гондла» и «Отравленная туника», цикл очерков «Записки кавалериста» и др.

В 1918 — 1921 гг. Гумилёв по праву считался одной из наиболее заметных фигур в литературной жизни Петрограда. В 1921 г. он возглавил Петроградское отделение Союза поэтов. Однако уже 3 августа того же года поэт был арестован по обвинению в участии в антисоветском заговоре. Позднее, из материалов следствия стало ясно, что арестовали Гумилёва за то, что он «не донёс органам советской власти, что ему предлагали вступить в заговорщическую офицерскую организацию, от чего он категорически отказался». 24 августа 1921 г. Гумилёв был приговорён к расстрелу. Точная дата гибели поэта неизвестна, по словам Ахматовой, казнь произошла близ Бернгардовки под Петроградом.

Сегодня мы также вспоминаем прославленного лётчика и авиаконструктора Александра Николаевича Прокофьева-Северского, скончавшегося в 1974 году.

Он родился 7 июня 1894 г. в Тифлисе в семье известного певца оперетты, выступавшего под псевдонимом Северский (со временем этот псевдоним стал второй частью фамилии). К 1914 г. юноша окончил Военно-морское училище, после чего обучался в военной лётной школе. В 1915 г. молодого лётчика направили во 2-ю бомбардировочную эскадрилью Балтийского флота. Но уже 2 июля 1915 г., во время своего первого ночного вылета на бомбардировку, лётчик был сбит над Рижским заливом — при падении самолёта взрывом боезапаса ему оторвало правую ногу. Полётам, казалось, пришёл конец, но лётчик-инвалид обзавёлся деревянным протезом и взялся отстаивать своё право на дальнейшую службу в авиации. На одном из смотров Северский самовольно «похитил» аэроплан и проделал в небе несколько рискованных виражей. Свой «аттракцион» он завершил учебной атакой на прибывшую в часть инспекторскую комиссию. Результатом этих упражнений стало заключение под арест. Однако история имела значительный резонанс, и по личному распоряжению Императора воздушный лихач вновь вернулся в строй. Северский, произведённый в звание капитана второго ранга, принял на себя командование бомбардировочной эскадрильей, а затем был назначен начальником истребительной авиации Балтийского флота.

4 июля 1916 г. Северский одержал свою первую воздушную победу, а 13 августа во время группового боя над немецкой авиабазой у озера Ангерн (близ Риги) сбил сразу три германских самолёта, повторив рекорд Казакова, непревзойдённый среди русских лётчиков в годы Первой мировой. В 57 боевых вылетах, совершённых в 1916 г. лётчик, летавший с одной ногой, сбил 13 вражеских самолётов и был удостоен Золотого Георгиевского оружия за бой в одиночку против семи германских самолётов — Северский сбил двоих, остальные вышли из боя.

В сентябре 1917 г. лётчик был направлен Временным правительством в Русскую военно-морскую миссию в Америке, где и остался после октябрьского переворота. Изменив свою труднопроизносимую для иностранцев двойную фамилию, он стал просто Александром Северским. Работал лётчиком-испытателем и авиаконструктором, писал на авиационные темы. В 1922 стал американским гражданином и основал свою авиафирму, в рамках которой внедрил ряд изобретений, разработал проект самолёта-амфибии. К концу Второй мировой войны Северский стал признанным авторитетом в делах военной стратегии и имел должность консультанта по военным делам при правительстве США. В 1945 году он был награждён медалью «За заслуги» — самой почётной наградой США, присуждаемой гражданским лицам.

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