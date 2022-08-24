Папа Римский Франциск выразил сожаление по поводу убийства российской журналистки Дарьи Дугиной, которая была взорвана украинскими спецслужбами в своей машине в Москве. Он назвал её невинной жертвой военных действий между Россией и Украиной, сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на агентство ANSA.

«Думаю о бедной девушке, подорванной на бомбе, заложенной под сиденье автомобиля в Москве. Невиновные расплачиваются за военные действия», — сказал папа Римский.

Это вполне нейтральное заявление главы Ватикана ту же вызвало бурю негодования посла Украины при Святом престоле Андрея Юраша, который не смог сдержать эмоций и публично заявил о своём разочаровании словами папы.

«Сегодняшняя речь папы Римского разочаровала и заставила меня задуматься о многих вещах: нельзя говорить в одних и тех же категориях об агрессоре и жертве, насильнике и изнасилованном», — написал Юраш, усомнившись, что «первого из идеологов русского империализма можно назвать невинной жертвой».

Таким образом, он фактически оправдал акт терроризма, совершённый в Москве. Впрочем, Юраш тут же спохватился и поспешил заявить, что взрыв в центре российской столицы якобы устроили российские, а не украинские спецслужбы. Однако, все знают, что именно украинские спецслужбы регулярно взрывают автомобили перешедших на российскую сторону чиновников в Херсоне и Запорожье.

Русская линия