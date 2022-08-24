19 августа 2022 года депутаты черногорского парламента проголосовали за вынесение вотума недоверия правительству во главе с премьер-министром Дританом Абазовичем. Заседание продолжалось 12 часов, сообщает Global Orthodox со ссылкой на Telegraf.rs.

На заседании премьер-министр Дритан Абазович заявил, что причина, по которой депутаты проголосовали за отставку правительства — в базовом договоре с Сербской Православной Церковью, которое Абазович и Патриарх Порфирий подписали в начале августа.

На заседании 19 августа недоверие правительству выразили 50 депутатов из 80. При этом в голосовании участвовал 51 депутат и только один воздержался. Остальные 29 членов парламента, в том числе из правящей коалиции, предпочли удалиться из зала.

Вотум недоверия правительству внесла в парламент Демократическая партия социалистов Черногории (ДПС), возглавляемая президентом-безбожником Мило Джукановичем. Произошло это на следующий день после того, как было подписано соглашение с Сербской Церковью.

Соглашение, подписанное Дританом Абазовичем, признает за Сербской Православной Церковью право на все православные храмы, а также открывает возможность преподавания религии в государственных школах и придает Церкви правовой статус, который в некоторых областях приравнивается к государственным учреждениям.

Впрочем, теперь, когда правительство Дритана Абазовича отправлено в отставку и безбожники Джукановича вновь рвутся ко власти, Сербская Православная Церковь в Черногории вновь может стать гонимой. Первым делом, которое попытается сделать Джуканович, станет разрыв подписанного Абазовичем церковно-государственного договора.

Русская линия