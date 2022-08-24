Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не поедет в Казахстан на VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий 14−15 сентября, и соответственно не встретится там «на полях» с папой Римским Франциском, визит которого в республику намечен на 13−15 сентября, заявил глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний, сообщает РИА Новости.

«Мы высоко ценим инициативы руководства Казахстана по развитию межрелигиозного диалога, считаем их важными и своевременными. В этом году по благословению Святейшего Патриарха Кирилла Русскую Православную Церковь будет представлять официальная делегация. Сам Святейший Патриарх в работе съезда принимать участия не будет. И соответственно, его встреча с папой Римским Франциском в Казахстане не планируется», — сказал митрополит Антоний.

«В первую очередь хотел бы отметить, что ещё совсем недавно велась подготовка к проведению второй по счёту встречи Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска. Первая такая встреча состоялась, как известно, в феврале 2016 года в Гаване на Кубе. Однако весной этого года, к нашему глубокому удивлению, в одностороннем порядке публично Ватикан заявил о том, что подготовка к проведению встречи приостановлена, и о том, что сама эта встреча не состоится», — напомнил глава ОВЦС.

Он заверил, что «с тех пор никаких предложений со стороны Ватикана в отношении возможной организации встречи в другое время или в другом месте в наш адрес официально не поступало».

В Московском Патриархате «безусловно, ознакомились с публичными заявлениями, как самого папы Франциска, так и его ближайших помощников, сделанными посредством прессы, о том, что папа предполагает встретиться со Святейшим Патриархом Кириллом на полях VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане». «Однако, повторюсь, никаких официальных контактов на эту тему до сегодняшнего дня не осуществлялось», — подчеркнул митрополит Антоний.

По словам представителя РПЦ, встреча Патриарха Московского и папы Римского «не может иметь место „на полях“, пусть и столь значимого мероприятия, как Съезд лидеров мировых и традиционных религий, — она должна стать самостоятельным мероприятием в силу своего особенного значения». И такая встреча, продолжил митрополит Антоний, «должна быть самым тщательным образом подготовлена, должна быть согласована её повестка, должен быть заранее продуман её результативный документ».

Примером для Русской Церкви в этом плане является Гаванская встреча Патриарха Кирилла и папы Франциска, которая готовилась заблаговременно и по итогам которой Предстоятели приняли важную итоговую декларацию. «Актуальность этого документа не потеряла своего значения и в наши дни, несмотря на то, что с момента встречи прошло уже несколько лет. До недавнего времени мы каждый год проводили совместные мероприятия, во время которых размышляли над теми посланиями, которые Святейший Патриарх Кирилл и Папа Франциск сформулировали в итоговом заявлении по результатам своей встречи», — отметил митрополит Антоний.

«Мы исходим из того, что новая встреча должна быть таким же образом серьёзно подготовлена. Для её организации должен иметь место необходимый в таких случаях подготовительный процесс. Могу констатировать, что до сегодняшнего дня никакой подготовки к проведению новой встречи не осуществлялось», — заключил собеседник агентства.

Русская линия