Священный Кинот Святой горы Афон выступил с заявлением, в котором осудил попытки некоторых церковных деятелей обелить содомию и призвал прекратить оказывать давление на Православную Церковь в стремлении заставить её признать «однополые браки», сообщает Интерфакс со ссылкой на «Афонский вестник».

Таким образом, на Афоне, похоже, решили отреагировать на скандал вокруг главы Американской архиепископии Константинопольского Патриархата архиепископа Елпидофора, который, прибыв в Грецию, в одном из храмов крестил детей содомской пары. После этого последовал серьёзный церковный скандал и в греческих СМИ посыпались заявления как против, так и за оскандалившегося владыку.

«В связи с недавними публичными выступлениями и заявлениями духовенства Церкви, даже архиереев, которые оставляют впечатление, что Церковь может принять любую иную форму семьи, кроме установленной Святым Евангелием, Священный Кинот желает публично обозначить свою позицию, — говорится в документе.

Гора Афон, как место молитвы и практики, с нерушимой литургической и духовной преемственностью смиренно молится за вселенную, за всех людей.

Таинство крещения, через которое человек становится членом Церкви и получает благодать Святого Духа, несомненно, является зримым выражением бесконечной любви Божией. Стремление жить по Святому Евангелию и закону Божию создаёт условия для участия в таинствах Церкви.

В свете вышеизложенного мы можем лишь выразить сожаление по поводу публичных выступлений и заявлений церковных деятелей, порождающих скандал с религиозными людьми. Евангельскому учению явно чуждо понимание того, что «однополая пара» якобы может считаться семьёй, и признавать право на усыновление детей, так как любая такая форма усыновления или воспитания противоречит евангельскому учению, природе человека, а также нравам и традициям нашего народа".

Это заявление подписали представители всех двадцати Свято-Афонских монастырей на совместном заседании.

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