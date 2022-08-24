24 августа 2022 года, на 59-м году жизни, погиб клирик Подольской епархии, настоятель Никольского храма села Домодедово городского округа Домодедово Московской области протоиерей Сергий Лопухов, сообщает Патриархия.Ru.

По сообщению Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области, «задержан 22-летний местный житель, подозреваемый в убийстве настоятеля храма и уничтожении имущества».

«По данным следствия, 24 августа 2022 года подозреваемый совершил поджог в одном из кабинетов воскресной школы, расположенной на территории церкви Николая Чудотворца в с. Домодедово. В какой-то момент в помещение вош`л настоятель храма, и злоумышленник совершил нападение на него», — говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Московской области.

Протоиерей Сергий Лопухов родился 13 февраля 1963 г. в деревне Михнево Московской области. В 1984 г. окончил Московскую государственную академию физической культуры. Работал учителем физкультуры и тренером по тяжелой атлетике.

11 сентября 1995 г. архиепископом Можайским Григорием был рукоположен в сан диакона, 21 сентября — в сан пресвитера, зачислен в клир Флоро-Лаврского храма села Ям городского округа Домодедово.

20 июля 1997 г. назначен клириком собора Всех святых, в земле Российской просиявших, города Домодедово.

С 6 ноября 1997 г. исполнял послушание настоятеля Никольского храма села Домодедово городского округа Домодедово, где совершал пастырское служение до своей кончины.

В 2003 г. окончил Коломенскую духовную семинарию.

11 марта 2008 г. назначен настоятелем воинского храма апостола Андрея Первозванного села Ям (в казарме в/ч № 56 135) городского округа Домодедово.

За долгие годы служения в Никольском храме отец Сергий снискал к себе уважение и любовь многих людей и духовенства епархии. Он был ревностным христианином, глубоко верующим, добрым и скромным человеком, который благоговейно предстоял Престолу Божию, смиренно и ответственно исполнял возлагаемые на него послушания. Труды отца Сергия были отмечены церковными и общественными наградами.

В памяти знавших его верующих людей и духовных чад протоиерей Сергий Лопухов останется отзывчивым и благочестивым, добрым пастырем, смыслом жизни которого было служение Богу и ближним.

Русская линия