Протоиерей Ярослав Яворский отказался уходить в раскол и в результате его многодетную семью представители «ПЦУ» выкинули на улицу…

Рейдеры раскольнической «Православной церкви Украины» выселили из дома настоятеля храма Украинской Православной Церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы с. Быстрица Львовской области, вдовца, на попечении которого находятся шестеро детей, протоиерея Ярослава Яворского, сообщает портал «Православная жизнь».

Инициатором кампании по выживанию священника из дома стал староста села Николай Мандзяк. Сначала он добился перевода Рождества-Богородичной общины в «ПЦУ», затем запретил священнику, отказавшемуся переходить в раскол, выходить из дома и принимать у себя людей, привозивших ему продукты, потом стал угрожать, что вызовет полицию, которая опечатает дом и не позволит забрать даже личные вещи.

В доме при храме семья Яворских прожила 28 лет и давно его выкупила. Однако староста села заявил, что протоиерей Ярослав не владелец жилья, а «квартирант». Священника с детьми выставили на улицу, их вещи выбросили из дома. Другого жилья местные власти о. Ярославу не предоставили.

На попечении священнослужителя находятся шестеро детей, младшему из которых 8 месяцев, старшая дочь имеет инвалидность. Супруга протоиерея Ярослава умерла 12 лет назад. Её могила расположена на прихрамовой территории, куда священника теперь не пускают.

Русская линия