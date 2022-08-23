В Болгарии помянули русских воинов, отдавших свои жизни за свободу болгарского народа

21 августа 2022 года настоятель подворья Русской Православной Церкви в Софии архимандрит Вассиан (Змеев) совершил заупокойную литию у памятника героям Шипки, участвовавшим в Освободительной русско-турецкой войне 1877−1878 годов, сообщает Патриархия.Ru.

В памятный день начала обороны Шипкинского горного перевала российские дипломаты, соотечественники и представители болгарских общественных организаций поднялись на вершину Шипки в горах Стара Планина в Болгарии, чтобы почтить память павших героев.

Обращаясь к собравшимся, представительница России в Болгарии Э.В. Митрофанова поблагодарила всех собравшихся на этом месте помянуть тех, кто отдал свою жизнь за свободу Болгарии, за болгарский народ.

Затем архимандрит Вассиан отслужил заупокойную литию в память о всех погибших на Шипке русских и болгарских воинах.

По окончании богослужения посол России, дипломаты, соотечественники и представители болгарских общественных организаций возложили к памятнику Свободы на Шипке венки и цветы.

Шипкинский монумент — памятник Свободы — воздвигнут на вершине горы Столетов, названной так по имени одного из героев обороны Шипки генерал-майора Николая Столетова. Памятник был построен на народные пожертвования и открыт 26 августа 1934 года.

Бои на Шипке между защитниками перевала и турецкой армией продолжались с 21 по 26 августа 1877 года (по новому стилю). В отряде генерала Столетова было 6 тысяч русских солдат и 7,5 тысяч болгарских ополченцев, а противостояли ему войска Сулеймана-паши общей численностью 37 тысяч. Однако защитники Шипки отбили все атаки и удержали стратегически важную позицию.

В боях на Шипке погибли около 11 тысяч человек, в память о них был воздвигнут памятник Свободы.

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