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Сводка новостей от 23 августа 2022

На Львовщине совершена очередная провокация против верующих УПЦ
Неизвестные в военной форме попытались помещать верующим молиться, включив около храма города Дрогобыча громкую музыку…

Приход собора во имя прп. Иова Почаевского города Дрогобыч Львовской епархии УПЦВ Дрогобыче на Львовщине верующие Украинской Православной Церкви, несмотря на провокации «клириков» и сторонников «ПЦУ», которые ранее отобрали храм, а теперь мешают молиться, продолжают богослужебную жизнь и отстаивают своё право оставаться в Церкви Христовой, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

19 августа 2022 года, на праздник Преображения Господня, против религиозной общины собора во имя прп. Иова Почаевского города Дрогобыч Львовской епархии УПЦ состоялась очередная провокация.

Рано утром неизвестные лица в военной форме встретили прихожан Украинской Православной Церкви у врат храма и с началом чтения акафиста демонстративно включили на полную громкость брутальную музыку.

«Несмотря на строгий Успенской пост, который посвящён Пресвятой Богородице, и время, когда стране нужна усиленная молитва, сторонники „ПЦУ“ развлекаются на территории храма своими привычными методами: провоцируют людей, включают музыку, умышленно мешают молиться другим людям», — прокомментировали инцидент прихожане Украинской Православной Церкви в Дрогобыче.

На просьбу прихожан прекратить бесчинство лица, совершавшие провокацию, реагировали грубостью и бранью. После вызова полиции ничего не изменилось, правоохранители лишь предложили написать заявление.

Несмотря на это у ворот захваченного храма всё же удалось отслужить Божественную литургию — Божией милостью музыкальная аппаратура провокаторов вышла из строя и музыка прекратилась.

На праздничном богослужении присутствовали около 150 верующих.

«Людей, устроивших провокацию неоднократно видели на подобных мероприятиях не только в Дрогобыче, но и в других городах. Создаётся впечатление, что существует заказанная группа, целью которой является препятствование деятельности УПЦ во Львовской области», — отмечают прихожане собора во имя прп. Иова.

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