Викарий Белостокской епархии Польской Православной Церкви епископ Супрасльский Андрей выразил недовольство тем, что в последнее время в Польшу всё чаще стали приезжать украинские униаты. Причём делают они это по приглашению некоторых польских чиновников, которые активно продвигают идею унии.

В связи с этим польский архиерей заявил, что Католическая церковь не только на словах, но и на деле должна признать, что папская уния не является путём к единству между католиками и православными. Об этом он сказал в ходе интервью с журналисткой Анной Радзюкевич, сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на польское издание Przeglad Prawoslawny.

Владыка Андрей обратил внимание, что члены VI Объединенной комиссии по богословскому диалогу, православные и римо-католики, осудили унию. «Ссылаясь на документ, выданный подкомиссией из Вены, мы отвергаем униатство как метод поиска единства, поскольку она противоречит общей традиции наших Церквей», — говорится в резолюции комиссии.

Также викарий Белостокской епархии обратил внимание, что подобного мнения придерживается нынешний папа Римский Франциск, который во время визита в Румынию в 2019 году назвал унию «средневековым методом, к которому РКЦ не должна возвращаться».

Однако, по словам епископа Андрея, мэр Супрасля Радослав Добровольский пытается продвигать идею унии в городе, приглашая униатское духовенство из соседних территорий на общегородские торжества.

«Я не думаю, что этот жест вызван любовью к украинским униатам, потому что через несколько недель после их визита мэр Супрасля открыл в своём городе выставку о Волынской резне. После этого эти священнослужители больше никогда не приезжали в Супрасль. Вероятно, они восприняли этот жест как пощечину. Сейчас униаты приезжают даже из Львова», — говорит польский иерарх.

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