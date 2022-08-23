Не добившись признания священноначалия Польской Православной Церкви глава украинских раскольников Епифаний Думенко решил направить Блаженнейшему Митрополиту Варшавскому и всея Польши Савве гневное письмо, в котором пожаловался на то, что в Польской Церкви не только не хотят сослужить со «священниками ПЦУ», но и даже отказывают им в Причастии. Письмо опубликовано на сайте «ПЦУ», сообщает «Союз православных журналистов».

Думенко высказал Митрополиту Савве претензии, что «до сих пор со стороны Польской Автокефальной Православной Церкви мы не получили ни ответа на присланные нами мирные грамоты, ни предложений по диалогу с целью разъяснить все вопросы, которые взаимно возникли и продолжают возникать».

Руководитель ПЦУ связывает это с «предвзятым отношением значительной части духовенства» Польской Церкви к членам своей структуры. Думенко «с болью получает свидетельства о многочисленных примерах того, как иерархи и духовенство ПАПЦ не только отказывают в сослужении священникам ПЦУ, но отказывают им даже в Причастии, относясь как к нехристиан».

Именно по этой причине, как отмечает Думенко, его подопечные идут на контакты с польскими католиками, которые «предоставляют им помещение для совершения богослужений и церковной деятельности».

При этом Думенке «абсолютно непонятны» жалобы Польской Церкви по этому поводу на Фанар, поскольку, по его мнению, «ПЦУ» «является автокефальной Поместной Церковью, а не частью или структуре Вселенского Патриархата».

Впрочем, в Польской Православной Церкви так не считают. Митрополит Варшаский Савва неоднократно заявлял, что Думенко — это ряженый псевдо-епископ и самосвят, который на самом деле является мирянином и раскольником. А потому стоит ли удивляться, что в Польской Церкви отказывают таковым в Причастии. Очевидно, что главе «ПЦУ» в этом случае может помочь только искренне покаяние и возвращение в состав УПЦ, а не писание гневных посланий Предстоятелям Поместных Церквей.

Русская линия