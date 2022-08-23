23 августа 2022 года Никулинский суд Москвы оштрафовал запрещённого в служении, а позднее изверженного Церковным судом из сана (решение приостановлено Святейшим Патриархом Кириллом) диакона Андрея Кураева за пост в «Живом журнале», в котором были обнаружены признаки дискредитации Российской армии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Никулинским районным судом Москвы в открытом судебном заседании было рассмотрено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ) в отношении Кураева А.В. Суд постановил признать Кураева виновным в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей», — сказали в пресс-службе.

Согласно материалам дела, в отношении Кураева составили административный протокол за публикацию в «Живом журнале» от 18 апреля, где он рассуждал о гражданской войне в России в 1918—1923 годах и допустил ряд дискредитирующих высказываний в адрес современной Российской армии и СВО на Украине.

Сам пост, который стал причиной судебного заседания, уже удалён, и ознакомиться с его содержанием нет никакой возможности. Сам Кураев в соцсетях заявил, что собирается выполнить решение суда и выплатить штраф, хотя своей точки зрения на современные события на Украине он не изменил.

«Чтобы затруднить будущим доносчикам их благородный труд, я удалил свой журнал за период от 23 февраля по 1 августа (то есть до первого котика), — заявил блогер. — Разные адвокаты мне хором говорят, что пора эвакуироваться: второй суд грозит уже реальным тюремным сроком. Честно скажу: уезжать не хочу. Попробую встать на путь исправления. Что я думаю о том, о чём думать и говорить нельзя — я уже сказал. И заплатил судом за свои слова. Решение суда о штрафе намерен выполнить».

Русская линия