10 — 28 июля (ст.ст.) 1922 г. во Владивостоке состоялся Приамурский Земский Собор. Он был созван по инициативе генерала Михаила Константиновича Дитерихса для духовного пресечения последствий Февральской революции, с целью создать хотя бы небольшой плацдарм исторической русской государственности для продолжения Белой борьбы. Это также был последний, наиболее зрелый и выстраданный итог Белого движения. В Соборе приняли участие все дальневосточные епископы — Владивостокский, Харбинский, Камчатский (находившиеся в это время в юрисдикции Русской Зарубежной Церкви, образованной в конце 1921 г. с центром в Сербии), а также представители Старообрядческой Церкви. Делегаты избирались от всех сословий, общин, различных организаций — за исключением февралистов, социалистов и коммунистов. Всего — 276 делегатов, сообщает Издательство «Русская Идея».

Собор признал причиной революции грехи русского народа, призвал к покаянию и провозгласил единственным путем спасения России — восстановление законной православной монархии. Собор постановил, что права на осуществление Верховной власти в России принадлежат династии Дома Романовых. То есть Собор признал Династию Романовых царствующей несмотря на смуту и на краткое время восстановил в Приамурье Основные законы Российской империи (на основе которых Приморье жило до окончательного завоевания края красными). Соответственно было решено, что свободное от большевиков Приамурское государственное образование должно быть возглавлено представителем Династии. Однако самозванно выпущенное Великим Князем Кириллом Владимiровичем в последние дни Собора объявление себя Блюстителем престола (26.7/8.8.1922) было демонстративно проигнорировано; обращения Собором были направлены Великому Князю Николаю Николаевичу и вдовствующей Императрице Марии Феодоровне. На переходное же время Правителем края был избран ген. Дитерихс. Почетным председателем Собора был единогласно избран находившийся в Москве Патриарх Тихон. Ответную приветственную телеграмму Собору прислала вдовствующая Императрица Мария Феодоровна.

В приказе № 1 генерал-лейтенант Дитерихс писал:

«По грехам нашим против Помазанника Божия, мученически убиенного советской властью Императора Николая II со всей Семьею, ужасная смута постигла народ Русский и Святая Русь подверглась величайшему разорению, расхищению, истязанию и рабству безбожных русских и иноплеменных воров и грабителей, руководимых изуверами из еврейского племени, отрекшихся и от своей иудейской веры.

Здесь, на краю земли Русской, в Приамурье, вложил Господь в сердца и мысль всех людей, собравшихся на Земский Собор, едину мысль и едину веру: России Великой не быть без Государя, не быть без преемственно наследственного Помазанника Божия. И перед собравшимися здесь, в маленьком телом, но сильном верой и национальным духом Приамурском [государственном] объединении, последними людьми земли Русской стоит задача, долг и благой крест направить все служение свое к уготованию пути Ему — нашему будущему Боговидцу". (Из указа № 1 от 8.8.1922).

А вот строки из последнего указа ген. Дитерихса от 17.10.1922 перед уходом из России под натиском красных: «Я верю, что Россия вернется к России Христа, России — Помазанника Божия, но что мы были недостойны еще этой милости Всевышнего Творца».

Русская линия