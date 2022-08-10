Президенты России и Израиля Владимир Путин и Ицхак Герцог обсудили по телефону проблемы вокруг работы в России еврейского агентства «Сохнут», к которому возникли претензии у российского Минюста, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Затронута проблематика функционирования в Российской Федерации организации, представляющей интересы еврейского агентства „Сохнут“. Условлено, что контакты на этот счёт будут продолжены по линии соответствующих ведомств обеих стран», — говорится в пресс-релизе.

Президенты также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в гуманитарной сфере, «с учётом богатого исторического наследия российско-израильских отношений». Был упомянут решающий вклад Красной армии в победу над нацизмом и спасение еврейского народа от истребления в ходе Великой Отечественной войны, а также позитивная роль евреев в общественной и культурной жизни России, отметила пресс-служба Кремля.

«Подтвержден настрой на развитие многопланового российско-израильского взаимодействия», — добавили в Кремле, отметив, что разговор произошел по инициативе израильской стороны.

В июле стало известно, что московское управление Минюста направило в Басманный суд иск о ликвидации российского представительства «Сохнута» за нарушения российского законодательства. Суд должен был начать рассматривать это заявление 28 июля. Источники «Джерузалем пост» уточняли, что агентству вменяют незаконный сбор персональных данных. «Интерфаксу» в суде сказали, что претензии Минюста связаны с нарушением организацией российского законодательства при осуществлении своей деятельности.

Израиль в связи с этим собирался направить в Москву делегацию на переговоры. Ситуация обсуждалась 24 июля на совещании у премьер-министра Яира Лапида. По данным израильских журналистов, Лапид поручил МИД страны подготовить серию «политических мер» в отношении России в случае ликвидации российского представительства «Сохнута». Другие СМИ отмечали, что в правительстве Израиля всё же надеются решить проблему путём переговоров.

В Кремле предлагали не политизировать ситуацию вокруг агентства «Сохнут» и не проецировать её на весь комплекс российско-израильских отношений. Однако, все понимают, что не бывает дыма без огня. На фоне продолжающегося конфликта на Украине отношения России и Израиля резко обострились, поскольку евреи стали поддерживать Киев.

Бывший премьер-министр Израиля Нитаньяху на днях резко раскритиковал нынешние еврейские власти, обвинив их в безумной политике по отношению к России, с президентом которой Владимиром Путиным ему многие годы удавалось конструктивно решать самые сложные вопросы на Ближнем Востоке.

Любопытно, что Нитаньяху ещё может вернуться в премьерское кресло, и тогда российско-израильские отношения могут нормализоваться. Пока же дело «Сохнут» в Кремле решили подвесить на неопределённый срок и дали понять Тель-Авиву, что их антироссийская политика может иметь долгоиграющие последствия.

Русская линия