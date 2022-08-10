4 августа 2022 года архиепископ Севастийский Феодосий (Иерусалимский Патриархат) выступил с личным заявлением, в котором поделился своими размышлениями об истинном смысле и значении письма, с которым 27 июля Епифаний Думенко по поручению «синода ПЦУ» обратился к Патриарху Константинопольскому Варфоломею, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В заявлении говорится:

«Стало известно, что глава украинской раскольнической структуры Епифаний направил Его Святейшеству Патриарху Константинопольскому Варфоломею письмо, в котором обратился с просьбой оценить и осудить действия Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Я бы хотел особо обратить внимание на предложение из письма Епифания, в котором приводятся лживые обвинения против Предстоятеля Русской Православной Церкви, и представить несколько тезисов на этот счёт.

1. В своем письме Епифаний забыл упомянуть, что именно он и раскольники, находящиеся под его руководством, являются основной проблемой, это они стали причиной того, к чему все мы пришли: церковный раскол и прекращение евхаристического общения с рядом Поместных Православных Церквей. Раскольник Епифаний не имеет авторитета для того, чтобы стать инициатором разрешения церковного кризиса, ведь он сам стоит во главе его, является неотъемлемой его частью и причиной многих проблем, имеющихся внутри Православной Церкви.

2. Мы надеемся на то, что церковные иерархи нашей Православной Церкви и глава Вселенского Патриархата Варфоломей обратят должное внимание на это «ядовитое» письмо, целью которого является лишь углубление сложившегося кризиса, но никак не разрешение украинского церковного вопроса. Поскольку достичь его разрешения можно лишь через диалог, поиски путей к взаимопониманию, к сближению и поддержание контактов со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси.

3. Письмо Епифания носит очень подозрительный характер. Вероятнее всего, за ним стоят враждебные для Православной Церкви силы, которые противятся уврачеванию церковного раскола, но лишь хотят его усугубить.

4. Мы призываем Святейшего Патриарха Константинопольского Варфоломея и всех Православных Патриархов приступить к проведению переговоров для разрешения сложившегося кризиса, опираясь на каноны, являющиеся гарантами церковного единства и исключающими всякого рода разделения. Дабы все мы достигли того, чего так сильно желаем, особенно восстановления евхаристического общения между братскими Церквами.

5. Ни один из способов решения вопроса не подразумевает игнорирование Русской Церкви. А те, кто пытается её игнорировать и совершает нападки на неё и её Патриарха, в действительности не желают достигнуть разрешения конфликта, но лишь поддерживают враждебную для нашей Церкви повестку, для которой важно сохранить разделения и распри.

6. Факт разрыва общения между Поместными Православными Церквами по причине украинского раскола очень огорчает и расстраивает нас. Эта кровоточащая рана должна быть исцелена любовью, мудростью, взаимным прощением, взаимопониманием и общим диалогом при помощи церковных канонов, способных урегулировать любые конфликты и разделения в нашей Церкви — как самые незначительные, так и самые серьезные.

7. Мы возносим молитвы о прекращении войны на Украине. Мы не являемся сторонниками войны, насилия и убийства, а пропагандируем братскую любовь и мир. Молимся о том, чтобы Господь просветил сердца и умы всех правителей мира сего, да будут их решения мудрыми и ответственными ради урегулирования политических конфликтов мирными способами, через диалог и взаимное доверие.

8. Все упование наше возлагаем на Господа, Который устроил Церковь в этом мире ради человеческого спасения. Да будет уврачеван украинский церковный раскол и возобновится евхаристическое общение между всеми Православными Церквами.

9. Мы во Святом граде надеемся, что для украинского церковного вопроса найдется решение и начнутся переговоры в духе взаимной любви, понимания, терпения и мудрости. Для этого необходимо стойко противостоять политическому давлению, которое оказывают враждебные силы, преследующие цель усугубления разделений внутри единого тела Церкви Христовой.

10. Мы не отчаиваемся, но надеемся на Господа и молимся Ему, дабы Он укрепил Предстоятелей нашей Православной Церкви (которым мы выражаем наше глубокое почтение и уважение), чтобы они несли свое ответственное служение и способствовали уврачеванию сложившегося раскола.

11. Не следует обращать внимания на выпады Епифания и его сторонников, которые сами по себе являются проблемой, но никак не её решением. Все они служители политических сил, враждебно настроенных по отношению к нашей Церкви, которые развязали нынешний кризис, требующий скорейшего разрешения".

Русская линия