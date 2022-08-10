Сергей Кириенко: «Сегодня непростое время, когда происходят тектонические события в мире. Но любой кризис — это время возможностей»

9 августа 2022 года в Паломническом центре Успенского Псково-Печерского мужского монастыря состоялось торжественное открытие «Школы исследователей» — второй смены молодежного историко-культурного форума «Истоки», сообщает сайт Псковской епархии.

В мероприятии приняли участие митрополит Псковский и Порховский Тихон, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева и другие официальные лица.

Очередная смена форума собрала 100 человек, в числе которых участники из Донецкой и Луганской народных республик. В ходе смены форума, которая продлится до 13 августа, молодые люди посетят образовательные семинары и встречи с экспертами в области истории. Гости форума обсудят военную историю Северо-Запада России. Для участников форума также будут организованы круглые столы, кинопоказы и экскурсионная программа в деревню Самолву к мемориальному комплексу «Князь Александр Невский с дружиной».

Приветствуя участников форума, Сергей Кириенко поблагодарил их за выбор не просто изучать историю, а передавать знания об истории следующим поколениям. Актуальность этого кроется в тех событиях, которые происходят сейчас в мире. «Мы видим попытки фальсифицировать новейшую историю. Это ещё раз подтверждает важность той работы, которую вы делаете», — подчеркнул Сергей Кириенко. Он пожелал участникам, чтобы форум «Истоки» стал стартом успешного пути в профессии.

«Сегодня непростое время, когда происходят тектонические события в мире. Но любой кризис — это время возможностей. Наш президент сформулировал принцип, которым мы руководствуемся, — каждый человек талантлив. Задача государства — создать условия, чтобы каждый как можно быстрее мог найти свой талант и реализовать его. Для этого создаются все условия, но самое главное — ваша собственная активность. Хочу пожелать вам не упускать время возможностей. От вашего успеха зависит будущее нашей великой страны», — сказал Сергей Кириенко.

«Название форума подобрано не случайно, оно родилось на Псковской земле, ребята сами придумали и выбрали его. В Псковской области истоки Православия — здесь родились княгиня Ольга и её внук князь Владимир. Здесь Псково-Печерский монастырь, который за пятивековую историю ни разу не закрывался. Здесь множество мест с особой атмосферой, где творили Пушкин, Мусоргский, Римский-Корсаков, истоки многих ратных подвигов. Мне хотелось бы, чтобы помимо образовательной программы вы к этому прикоснулись, это почувствовали, этим зарядились и захотели снова сюда приехать», — подчеркнул губернатор Псковской области.

Митрополит Тихон в своем обращении к участникам заметил, что история — наука сакральная, священная. Если изучать её с абсолютной честностью, то можно понять причины свершения тех или иных событий. «Желаю такой взгляд на историю иметь в виду», — резюмировал архиерей.

Перед торжественным открытием второй смены митрополит Тихон и губернатор Михаил Ведерников провели встречу с участниками форума. Её модератором стала ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина. Участники встречи обсудили вопросы фальсификации истории и сохранения исторической памяти.

Также состоялась презентация проекта летней международной исследовательской школы для молодых исследователей и педагогов «Военная история Северо-Запада России», который лег в основу второй смены форума «Истоки». Для участников будут организованы профильные семинары, лекции и мастер-классы, а также проектный интенсив «Форпост».

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