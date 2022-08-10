В день празднования Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Путеводительница», в 1936 году скончался духовный лидер Русского Зарубежья, первый предстоятель РПЦЗ митрополит Антоний (Храповицкий).

Он родился 17 марта 1863 г. в Новгородской губернии в старинной дворянской семье (сын генерала, героя русско-турецкой войны) и в миру звался Алексеем Павловичем Храповицким. Получил блестящее образование, в 1881 г. окончил с золотой медалью гимназию в С.-Петербурге, а в 1885 г. кандидатом богословия С.-Петербургскую духовную академию, при которой был оставлен профессорским стипендиатом. С 14 лет участвовал в архиерейских богослужениях в качестве чтеца, преимущественно в Исаакиевском соборе. В молодости находился под большим влиянием Ф.М.Достоевского, бытует даже версия, что именно Алексей Храповицкий стал прототипом Алеши Карамазова. Еще в стенах академии в 1885 г. был пострижен в монашество и рукоположен сначала во диакона, а затем во иеромонаха. Служил преподавателем в Холмской семинарии и доцентом Петербургской академии. В 1890 г. возведен в сан архимандрита, занимал последовательно должности ректора С.-Петербургской, Московской и Казанской духовных академий. В 1897 г. хиротонисан во епископа Чебоксарского, викария Казанской епархии, в 1900 г. назначен на самостоятельную кафедру — епископом Уфимским и Мензелинским, а в 1902 г. переведен на Волынскую кафедру — форпост Русского Православия в борьбе с католическим прозелитизмом, польским сепаратизмом и еврейским засильем.

Монархист по убеждениям, владыка всячески способствовал распространению и упрочению монархических идей и патриотического движения в России. Он стал первым архиереем — членом Русского Собрания, где неоднократно выступал с докладами (в 1910 г. избран почетным членом РС). При активной поддержке владыки в Волынской епархии возникла самая многочисленная монархическая организация — знаменитый Почаевский отдел Союза Русского Народа, почетным председателем которого был избран владыка Антоний. Он принимал участие в нескольких монархических съездах. Летом 1911 г. владыка совершил чин закладки Феодоровского собора в память 300-летия Дома Романовых, который строился на личные пожертвования монархистов.

В 1912 г. архиепископ Антоний стал членом Св. Синода, а с 1914 г. возглавил одну из крупнейших епархий России — Харьковскую. В годы Первой мировой войны часто выступал с патриотическими проповедями. После февральского переворота был устранен с кафедры по стандартному обвинению в «возбуждении религиозной и национальной розни» и уволен на покой. Однако был избран членом Священного Собора Российской Православной Церкви 1917−18 гг., как представитель монашества. Вскоре был восстановлен на Харьковской кафедре верующими. Вопреки проискам украинских сепаратистов 19 мая 1918 г. Украинский Церковный Собор избрал владыку митрополитом Киевским и Галицким, но 4 декабря он был арестован по приказу Петлюры. После нескольких арестов и заточений в сентябре 1919 г. он был освобожден, но вынужден бежать из Киева. Был главой Высшего Временного Церковного Управления при генерале А.И.Деникине. После поражения белых вынужден был бежать в Константинополь, а затем в Сербию.

В эмиграции возглавил Высшее Церковное Управление заграницей. С начала 1921 г. обосновался в г. Сремски-Карловцы. Принимал участие в работе Съезда хозяйственного восстановления России в 1921 г. в Рейхенгалле, был избран почетным председателем съезда. В ноябре 1921 г. был председателем Всезаграничного Карловацкого Церковного Собора, в ходе работы которого были составлены послания к Генуэзской конференции, к чадам РПЦ, в рассеянии и изгнании сущим, и о восстановлении в России монархии с Царем из Дома Романовых. В течение 15 лет митрополит Антоний был председателем Собора архиереев и архиерейского Синода РПЦЗ, носил титул «Блаженнейший». Личной трагедией для него была необходимость борьбы с бывшими учениками: митрополитом Сергием (Страгородским) в Москве и митрополитом Евлогием (Георгиевским) в Париже. 22 июня 1934 г. заместитель Патриаршего Местоблюстителя митрополит Сергий (Страгородский) своим постановлением запретил митрополита Антония в священнослужении. В эмиграции открыто выступил против масонства, подписав Соборное послание, в котором масонство осуждалось как преступная организация. Скончался в г. Сремски-Карловцы, похоронен в Белграде в Иверской часовне, перед кончиной принял схиму.

В этот же день, 10 августа 1922 года в г. Владивостоке завершился Приамурский Земский Собор, возродивший традицию созыва законосовещательных, представительных учреждений. Собор, открывшийся 23 июля 1922 г., был созван из-за острого политического кризиса на последнем островке свободной от красных России и поставил своей целью установление твердой власти, способной сплотить антибольшевистские силы. В состав Земского Собора вошли представители практически всех слоев населения Приморья, за исключением социал-демократов. В ходе своей работы Приамурский Земский Собор принял акт огромного исторического значения, который провозглашал, что «осуществление Верховной Власти в России принадлежит династии Дома Романовых», а выбранный Собором Правитель Приамурского Края (им стал генерал М.К.Дитерихс), принес присягу с обещанием «дать ответ за все учиненное по долгу Правителя перед Русским Царем и Русской Землей». Впервые в истории Белого движения Дом Романовых был признан «Царствующим». Таким образом, Приамурский Земский Собор стал исключительным с духовной точки зрения (хотя и запоздалым) событием в истории Гражданской войны.

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