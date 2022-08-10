ОТ РЕДАКЦИИ.

«Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своём, которое, хотя меньше всех семян, когда вырастает, бывает больше всех злаков и становится большим деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его» (Мф. 13: 31−32).

В этот день, ровно 100 лет назад, 10 августа 1922 года в г. Владивостоке завершился Приамурский Земский Собор, возродивший традицию созыва законосовещательных, представительных учреждений. В ходе своей работы Приамурский Земский Собор принял акт огромного исторического значения, который провозглашал, что «осуществление Верховной Власти в России принадлежит династии Дома Романовых», а выбранный Собором Правитель Приамурского Края (им стал генерал М.К.Дитерихс), принес присягу с обещанием «дать ответ за все учиненное по долгу Правителя перед Русским Царем и Русской Землей». Впервые в истории Белого движения Дом Романовых был признан «Царствующим». Таким образом, Приамурский Земский Собор стал исключительным с духовной точки зрения событием в истории Гражданской войны.

Многие ли русские монархисты слышали о Приамурском земском соборе 10−28 июля по старому стилю 1922 году, созванного по инициативе одного из последних генералов антибольшевистского движения гражданской войны, монархиста Михаила Константиновича Дитерихса во Владивостоке.

Многие ли знают, какое величие этого малого земского собора для духовного возрождения России в будущем? Какое вообще он имел глубокое значения для итогов всех годов революционной гражданской междоусобицы в России?

Думаю, что не многие. Про это многие не вспоминают и не говорят. Нас сегодня всё это время заставляют бороться между собой, между выбором быть социалистом или либералом (февралистом). Никто русскому национальному движению за все эти 20 век попытки его становления в государстве РФ, не объяснил, что был уже указан нам тот путь, которые мы обязаны продолжать сегодня, если хотим добиться успехов. Не создавать своё «колесо» бесконечных конфликтов, на почве того, кто сегодня будет сидеть в президиуме той или иной псевдорусской организации или движений. Ни одна организация не заявила о четкой преемственности тех принципах, которые были заложены на том далеком по времени и расстоянии от нашей златоглавой столицы Москвы в городе Владивостоке Соборе, но столь важном для начала нашего современного русского пути к возрождению нашей исторической тысячелетней преемственности.

А между тем вся гражданская война в России после революции 1917 года кипела и бушевала только потому, что Господь Бог наказывал нас и ждал от русских людей именно этого итога осмысления события нашего духовного падения. Событие пускай малое по масштабу Приамурье, одного региона России. Но именно в малом, скрыто у Господа Бога всегда величие духовное. Только некоторые могут его разглядеть. Те немногие русские люди, которые смогли понять, где находится выход из нового смутного времени постигшее Российскую землю. Смогли созвать малый Земский Собор. Собор был созван по тем древним сословным принципам, как это и полагалось ранее, но без представителей в нём февралистов, социалистов, коммунистов. Всего было участников 276 человек. Возглавил Земский собор генерал Дитерихс. Он же был избран главой Приамурского края.

Генерал прекрасно понимал для чего нужен этот малый Земский Собор будучи участников антибольшевистского движения и монархистом по духу, что ясное дело было в то время не частым явлением в этом движении. Он сделал ставку на подведения духовных итогов всего процесса под названием Гражданская война. Именно тогда он издаёт свою небольшую книгу документальное исследование под сухим названием «Убийство Царской Семьи и Членов Дома Романовых на Урале». В книге генерал делает первые попытки осознания ритуального цареубийства, анализируя драматические события русской истории.

В предисловии к книги генерал писал уже тогда, осознавая свою цель созыва малого Земского Собора: «Не ради критики и осуждения минувших деятелей интеллигенции, не ради нудного, бесцельного самооплевывания и никчемушного плача вавилонского приходится копаться в гнойных язвах пережитого времени и выводить на свет Божий картины прошлого. Настоящие материалы и мысли дерзают достигнуть иного, большего, великого и святого. Это надо для здравого самопознания, для возрождения духа народа „всея земли“, для могучего подъема сил на святую борьбу за свое, истинно и исконно русское, за величественный, исторический идеал Святой Троицы на земле, отождествляемый с национально сложившейся идеологией русского народа — в Духе, смысле и содержании Российского Самодержавия, освящаемого Христовым учением в Православном веровании…» (М.К.Дитерихс. Убийство Царской Семьи и членов Дома Романовых на Урале. М., 1991, т. II, с.13−14).

Он понимал, что дни сопротивления большевикам сочтены. Понимал он также, что этот Собор не сможет выбрать преемника на царский трон, но подтвердит перед лицом Бога решимость русских сохранить историческую преданность дому Романовых. Именно из крови дома Романовых по убеждению Приамурского Земского Собора, должен будет явиться новый Православный Царь. Но главное он понимал, что до сего дня не было сделано самое главное. Это осознания того, по какой причине большевики одержали вверх? В чём был главный сакральный смысл всего происходящего, начиная с февраля 1917 года. А смысл этот был простым: предательство помазанника Божьего Императора Николая II и нераскаянность. Даже теми, кто потом возьмёт на себя командование антибольшевистскими силами в России, будучи самими республиканцами и изменниками Государю. Казалось, дело ясное для нас сегодня, но тогда этот момент исторического осознания пришёл именно к русскому народу в лице Приамурского Собора 1922 года. Именно отход от вековых устоев России породил этот хаос и гражданскую войну. Единственно, что царский Генерал мог сделать в последние дни жизни антибольшевистского движения это попытаться покается от лица всего народа за это гнусное поведения бывших верноподданных своего Царя. Ведь и он когда-то, как и генералы изменники давали Государю своему генеральскую присягу. Но в отличии от них он сохранил её. Примечательно, что и само заседание Земского Собора происходила именно в Кафедральном Соборе Владивостока перед Лицом Бога. Этот Собор явился покаянным. Тем самым именно он может спас историческую Россию от полного порабощения и уничтожения тех, кто еще оставался носителем исторического наследия в России. Ведь удивительно, но факт именно после этого действия гражданская война уходит на спад. Товарищ Бланк (Ленин) быстро вянет и умирает, товарища Троцкого высылают за границу, истинных коммунистов интернационалистов начинают самих расстреливать, в русских людях, хотя пускай большинстве своём ещё заблудшими, но уже успокаивает ум, разум приходит к Христу, к порядку житейской и государственной жизни. Страна после бурной ночи блуда и пьянства на крови остановилась, чтобы взглянуть на саму себя, постоять в тишине и покое, кто-то тронул струны ее души в далеком Владивостоке. Ясно, что после такого духовного и морального падения Россию ещё будет штормить, то в левее, то правее от своего истинного исторического пути, но вектор был обозначен в 1922 году во Владивостоке и уже не свернуть с него, Господь Бог взял до времени управления России на себя, до исполнения предначертанного, что самим Богом будет поставлен Царь на престоле русском.

Присяга Генерала Дитерихса на Земском Соборе во Владивостоке на временное управление Приамурской землей.

«Обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом перед Святым Его Евангелием и Животворящим Крестом Господним, — провозгласил генерал, — в том, что возглавление Приамурского Государственного Образования… приемлю на время смуты и нестроения народного с единою мыслию о благе и пользе всего населения Приамурского края для сохранения его как достояния Российской державы.

Отнюдь не ища и не преследуя никаких личных выгод, я обязуюсь… приложить по совести всю силу разумения моего и самую жизнь мою на высокое и ответственное служение родине нашей,. памятуя, что я во всем том, что учиню по долгу Правителя, должен буду дать ответ перед Русским царем и Русской землей".

А вот главный вывод этого Собора, зачитанный на итоговом заседании.

«Тысячу лет росла, ширилась и крепла Великая Русь, — гласил указ, — осуществляя смысл государственного единения в святом символе религиозно-нравственной идеологии народа: в Вере, Государе и Земле. И всегда, когда этот величественный завет нашей истории, освященный Христовой Верой, твердо, верно и сознательно исповедывался всем народом земли Русской, Русь была могучей и единой в служении своему религиозному, историческому, мировому предназначению быть Россией Христа.

Но бывали в нашем бытии годы великих соблазнов и искушений сойти с истинных национальных путей… Народ впадал в грех против Богом данной ему идеологии, и тогда постигали землю Русскую великие смуты, разорения, моры и глады с пленением различными иноверцами и иноплеменниками. И только с искренним покаянием в отступничестве, с горячим порывом массы к возвращению снова на путь исторических, святых начал своего единения, в дружном, тесном, беззаветном и самоотверженном служении своей Родине, и только ей, народ обретал прощение греха и возвращал Святую Русь к прежним величию и славе. А вместе с возрождением земли возрождалось и благоденствие и мир самого народа под скипетром его наследственно-преемственного Державного Вождя — Помазанника, в значении коего для русской монархической идеологии тесно объединяются Верховная Власть от Бога с народом всея земли.

По грехам нашим против Помазанника Божьего, мученически убиенного советской властью Императора Николая II со всею Семьею, ужасная смута постигла народ русский, и Святая Русь подверглась величайшему разорению, расхищению, истязанию и рабству от безбожных воров и грабителей, руководимых изуверами из еврейского племени, отрекшихся и от своей иудейской веры…

Пять лет народ земли, разметанной гневом Божиим, несет наказание за свой грех, несет тяжелый, но заслуженный крест за безумное попрание святого исторического завета, за уклонение от исповедания чистоты веры православной и от святыни Единой Державной власти.

Здесь, на краю земли русской, в Приамурье, вложил Господь в сердца всех людей, собравшихся на Земский Собор, едину мысль и едину веру: России Великой не быть без Государя, не быть без преемственно-наследственного Помазанника Божьего. И перед собравшимися здесь, в маленьком, но сильном верой и национальным духом Приамурском объединении последними людьми земли Русской стоит задача направить все служение свое к уготованию пути Ему — нашему будущему Боговидцу.

Скрепим, соединим в одну силу оставшиеся нам святые заветы — Веру и Землю, отдадим им беззаветно свою жизнь и достояние; в горячей молитве, в очищенных от земных слабостей сердцах, вымолим милость Всемогущего Творца, освободим святую нашу Родину от хищных интернациональных лап зверя и уготовим поле будущему Собору «всея земли».

Он завершит наше служение Родине, и Господь, простив своему народу, увенчает родную землю своим избранником — Державным Помазанником.

С верой в милость к нам Бога, я поведу по этому пути людей Приамурского Края.

Вас же, всех людей зарубежной, советской, угнетенной земли Русской, всех, кто верит в Бога и опознал уже истинное лицо советской власти, зову к нам, зову с нами ко Христу. Мы бедны в земле, но с нами Бог". (Слова из Указа Генерала Михаила Дитерихса, провозглашенный им в кафедральном владивостокском соборе 1922 году и напечатанные в газете Земский Край N 37. от 18 октября 1922 г.)

Да, историческая победа будет за нами, яко с нами Бог!

А вот последние слова участников Земского Собора, перед тем как пала под большевистским ударом Приамурье свободный на тот момент от большевиков. В этих словах подтверждения того, что они прекрасно понимали свою высокую духовную миссию на момент созыва Земского Собора:

«В духовном отношении, в значении ярко вспыхнувшей в пределах его русской нравственно-религиозной идеологии — он никогда не умрёт в истории возрождения великой Святой Руси. Семя брошено. Оно сейчас упало на ещё не подготовленную почву. Но грядущая буря ужасов советской власти разнесёт это семя по широкой ниве великой Матушки-России, и приткнётся оно в будущем по безконечной милости Господней к плодородному и подготовленному клочку земли Русской, и тогда даст желанный плод. Я верю в эту благость Господню; верю, что духовное значение кратковременного существования Приамурского Земского Края оставит в народе глубокие, неизгладимые следы. Я верю, что Россия вернётся к России Христа, России Помазанника Божьего. Мы были недостойны ещё этой милости Всевышнего Творца».

Но мы пока тоже ещё не достойны этого. Но те кто умеет видит, видят, что их семена уже входят, солнце русской правды уже показалось из-за горизонта нашего смутного времени.

Автор — Андрей Миронов

https://proza.ru/2019/01/29/25