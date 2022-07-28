Сбор подписей против парада половых извращенцев в Сербии приобретает массовый характер. Подписи под петицией собираются как в монастырях Сербской Церкви, так и на городских площадях сербских городов. В это же самое время содомиты получают вполне недвусмысленные предупреждения, в том числе в виде граффити на городских стенах, сообщает портал Politikus.info.

Новый мэр Белграда Александр Шапич отказался возглавлять шествие содомитов. После этого прозападное политическое движение «Прямая Сербия» предложила Шапичу «передарить» гей-парад Приштине, заявляя при этом, что так называемые власти самопровозглашенной республики Косово достигли больших успехов в развитии демократического общества.

Таким образом, ситуация вокруг запланированного на сентябрь действа накаляется с каждым днём, и очевидно, что в западных СМИ будет много провокаций и шумихи по этому поводу. Давление на Белград сейчас и без того очень большое, а отказ сербов от пропаганды содомии, как некой общеевропейской ценности, для европейских чиновников, как красная тряпка для быка.

Тем не менее, сербы проявляют чудеса стойкости — они, к примеру, до сих пор не ввесли санкции против России, хотя на этом настаивают США и ЕС. Так что есть надежда, что и в данном случае они выстоят и не станут проводить это грязное шествие по святой Сербской земле.

Русская линия