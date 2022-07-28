Русская линия
Сводка новостей от 28 июля 2022

Сербы выступили против проведения парада содомитов в Белграде
В Сербии начался массовый сбор подписей за отмену шествия, которое намечено на сентябрь…

Сбор подписей против парада содомитов в БелградеСбор подписей против парада половых извращенцев в Сербии приобретает массовый характер. Подписи под петицией собираются как в монастырях Сербской Церкви, так и на городских площадях сербских городов. В это же самое время содомиты получают вполне недвусмысленные предупреждения, в том числе в виде граффити на городских стенах, сообщает портал Politikus.info.

Новый мэр Белграда Александр Шапич отказался возглавлять шествие содомитов. После этого прозападное политическое движение «Прямая Сербия» предложила Шапичу «передарить» гей-парад Приштине, заявляя при этом, что так называемые власти самопровозглашенной республики Косово достигли больших успехов в развитии демократического общества.

Таким образом, ситуация вокруг запланированного на сентябрь действа накаляется с каждым днём, и очевидно, что в западных СМИ будет много провокаций и шумихи по этому поводу. Давление на Белград сейчас и без того очень большое, а отказ сербов от пропаганды содомии, как некой общеевропейской ценности, для европейских чиновников, как красная тряпка для быка.

Тем не менее, сербы проявляют чудеса стойкости — они, к примеру, до сих пор не ввесли санкции против России, хотя на этом настаивают США и ЕС. Так что есть надежда, что и в данном случае они выстоят и не станут проводить это грязное шествие по святой Сербской земле.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Патриарх Кирилл призвал молиться святому князю Владимиру «о преодолении средостения и вражды, о воцарении прочного и справедливого мира на просторах исторической Руси»
В праздник Крещения Руси Предстоятель Русской Православной Церкви совершил Литургию в Успенском соборе Московского Кремля...

Пришла пора сдавать лишние паспорта
Телеканал «Царьград» обратил внимание, что около половины российских депутатов и чиновников до сих пор имеют двойное гражданство или вид на жительство в иностранных государствах...

В Киеве торжественно отметили 1034-летие Крещения Руси
Украинские власти запретили УПЦ проводить большой Крестный ход, однако тысячи верующих всё равно собрались в Киево-Печерской лавре...

Сербы выступили против проведения парада содомитов в Белграде
В Сербии начался массовый сбор подписей за отмену шествия, которое намечено на сентябрь...

Ради греческого этнофелитизма
Архиепископ Охридский Стефан заявил, что Македонская Церковь будет именоваться Охридской архиепископией только для греческих Церквей...

Думенко начал писать доносы на Святейшего Патриарха Кирилла
Глава украинских раскольников призвал Фанар «лишить Предстоятеля РПЦ Патриаршества»...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память св. Равноапостольного Великого Князя Владимира, вспоминаем поэта Ф.И.Тютчева, министра внутренних дел В.К.Плеве и журналиста К.П.Степанова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика