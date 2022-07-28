Профанарское издание «Оrthodox Тimes» с возмущением сообщает, что принятие Македонской Православной Церковью наименования Охридской архиепископии от Константинопольского Патриарха Варфоломея было сделано лишь для видимости. Так Предстоятель Македонской Церкви архиепископ Стефан на днях заявил, что «Охридская» — это название для грекоязычных Церквей, сами же верующие Македонской Церкви «не могут называть себя иначе как македонцами», сообщает Седмица.Ru.

9 мая 2022 года Константинопольский Патриархат признал Православную Церковь Северной Македонии под названием Охридской архиепископии, разъяснив при этом, что термин «Македонская» (церковь) и любое другое производное от слова «Македония» исключены.

Тем не менее, в интервью сербской газете архиепископ Охридский Стефан рассказал о названии Македонской Церкви.

В частности, его спросили, является ли название, данное Церкви Северной Македонии Константинопольским Патриархатом — Охридская архиепископия, — приемлемым.

Архиепископ Стефан ответил:

«Мы знаем, сколь чувствительны к нашему имени грекоязычные Церкви. Поэтому мы не будем просить их называть нас именем, которое им не нравится. Поскольку мы являемся наследниками знаменитой Охридской архиепископии, называть нас этим именем с их стороны для нас не проблема. Но я убеждён, что братья и вообще верующие грекоязычного православного мира поймут, что иначе как македонцами нас назвать нельзя, то есть для нас наша Церковь — и Македонская, и Охридская. Вероятно, будут проблемы, которые нужно решить, но вера и любовь могут свернуть горы. Если обе стороны покажут, что действуют с любовью, то легко будет достигнуто соглашение между греческими Церквями и нашей Македонской Церковью».

На вопрос, когда он ожидает, что Македонская Церковь получит Томос об автокефалии со стороны Фанара (от Сербской Церкви уже такой Томос она получила), архиепископ Стефан ответил:

«С несколькими македонскими епископами мы были в Константинополе и вместе совершили Божественную литургию с Патриархом Варфоломеем, в праздник Пятидесятницы, в день рождения Церкви. Не знаю, когда можно было бы ожидать получения официального документа для нашей Поместной Церкви и её помещения в диптих автокефальных Церквей. Но так как у нас была возможность на несколько дней встретиться с Патриархом и увидеть его любовь к Церкви и его искреннее желание помочь нам, мы убеждены, что это будет в ближайшее время. Мы просим милостивого Бога дать нам ещё немного терпения».

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